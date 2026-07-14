14 de julio de 2026 - 17:09

Rodrigo De Paul palpita el clásico de Argentina vs. Inglaterra: "Este tipo de partidos me encantan"

Rodrigo De Paul habló enfrente del micrófono de Los Andes en la previa al entrenamiento y contó cómo vive la Selección las horas previas a la semifinal. Video.

Rodrigo De Paul, pieza clava en el esquema de Scaloni en la Selección Argentina. Jugadorazo. Habló con la prensa en la previa del duelo con Inglaterra.&nbsp;

Rodrigo De Paul, pieza clava en el esquema de Scaloni en la Selección Argentina. Jugadorazo. Habló con la prensa en la previa del duelo con Inglaterra. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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RODRIGO NASIF - ENVIADO ESPECIAL DE LOS ANDES AL MUNDIAL 2026

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Rodrigo De Paul, pieza clave en todo el proceso de Lionel Scaloni en la Selecci&oacute;n Argentina.&nbsp;

Rodrigo De Paul, pieza clave en todo el proceso de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

La motivación de De Paul para la semifinal del Mundial

A pocas horas del partido más esperado, Rodrigo De Paul no ocultó su entusiasmo por enfrentar a los europeos. El mediocampista del Inter Miami dejó en claro que la magnitud del encuentro es un combustible extra para su rendimiento.

¿Titular o suplente? La postura del volante ante las dudas de Scaloni

Uno de los focos de la rueda de prensa estuvo puesto en la continuidad del ex-Racing en el equipo inicial, tras haber sido reemplazado en los últimos dos compromisos. Sin embargo, De Paul bajó los decibeles y transmitió total tranquilidad respecto a las decisiones de Lionel Scaloni.

  • La confirmación del equipo: El cuerpo técnico notificará el once titular a los jugadores el mismo miércoles, horas antes del partido.

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