Rodrigo De Paul palpita el clásico de Argentina vs. Inglaterra: "Este tipo de partidos me encantan"

Rodrigo De Paul habló enfrente del micrófono de Los Andes en la previa al entrenamiento y contó cómo vive la Selección las horas previas a la semifinal. Video.

Rodrigo De Paul, pieza clava en el esquema de Scaloni en la Selección Argentina. Jugadorazo. Habló con la prensa en la previa del duelo con Inglaterra.

RODRIGO NASIF - ENVIADO ESPECIAL DE LOS ANDES AL MUNDIAL 2026

El motor de la Selección Argentina dialogó con la prensa en la previa del crucial cruce por las semifinales del Mundial 2026. A pesar de los rumores sobre su titularidad, el volante se mostró motivado y enfocado en el objetivo.

Rodrigo De Paul, pieza clave en todo el proceso de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Gentileza. La motivación de De Paul para la semifinal del Mundial A pocas horas del partido más esperado, Rodrigo De Paul no ocultó su entusiasmo por enfrentar a los europeos. El mediocampista del Inter Miami dejó en claro que la magnitud del encuentro es un combustible extra para su rendimiento.

"Todos saben que este tipo de partidos me encantan, me motivan porque tienen un condimento especial que me despiertan un montón de cosas. Lo estoy viviendo con mucha alegría. Tengo muchas ganas", confesó el volante de 32 años.

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