Rodrigo De Paul palpita el clásico de Argentina vs. Inglaterra: "Este tipo de partidos me encantan"

RODRIGO NASIF - ENVIADO ESPECIAL DE LOS ANDES AL MUNDIAL 2026
Rodrigo De Paul habló enfrente del micrófono de Los Andes en la previa al entrenamiento y contó cómo vive la Selección las horas previas a la semifinal. Video.
RODRIGO NASIF - ENVIADO ESPECIAL DE LOS ANDES AL MUNDIAL 2026
El motor de la Selección Argentina dialogó con la prensa en la previa del crucial cruce por las semifinales del Mundial 2026. A pesar de los rumores sobre su titularidad, el volante se mostró motivado y enfocado en el objetivo.
A pocas horas del partido más esperado, Rodrigo De Paul no ocultó su entusiasmo por enfrentar a los europeos. El mediocampista del Inter Miami dejó en claro que la magnitud del encuentro es un combustible extra para su rendimiento.
"Todos saben que este tipo de partidos me encantan, me motivan porque tienen un condimento especial que me despiertan un montón de cosas. Lo estoy viviendo con mucha alegría. Tengo muchas ganas", confesó el volante de 32 años.
Uno de los focos de la rueda de prensa estuvo puesto en la continuidad del ex-Racing en el equipo inicial, tras haber sido reemplazado en los últimos dos compromisos. Sin embargo, De Paul bajó los decibeles y transmitió total tranquilidad respecto a las decisiones de Lionel Scaloni.
La confirmación del equipo: El cuerpo técnico notificará el once titular a los jugadores el mismo miércoles, horas antes del partido.