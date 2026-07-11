Deportivo Maipú fue contundente y festejó en Rafaela

Deportivo Maipú consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar a Atlético Rafaela por 3 a 1, en uno de los encuentros correspondientes a la 20ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. E l equipo dirigido por Mariano Echeverría volvió a mostrar solidez , recuperó la eficacia ofensiva y se metió nuevamente en puestos de Reducido.

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Tomás Silva fue la gran figura de la tarde con un doblete, mientras que Matías Viguet c e rró la victoria con un golazo sobre el final. Agustín Obando había marcado el empate transitorio para la Crema.

Después de varios partidos sin poder ganar, el Cruzado volvió a encontrar respuestas futbolístic as y contundencia en ataque. Una de las apuestas de Echeverría fue incluir a T omás Silva en reemplazo de Marcelo Eggel, y el delantero respondió con una actuación sobresaliente.

Matías Viguet clavó un golazo a un minuto del final y sentenció el 3 a 1 frente a Rafaela.

Además, encontró una gran sociedad con Giacone, quien fue determinante con sus asistencias y su capacidad para generar juego en los últimos metros.

Silva había desperdiciado una clara situación en el inicio, pero tuvo revancha a los 14 minutos. Tras un pelotazo largo del arquero Nahuel Galardi y un error defensivo de Gabriel Fernández, el atacante definió con categoría para abrir el marcador.

Un partido parejo que Maipú supo golpear

Aunque el trámite fue equilibrado, las situaciones más claras fueron para el conjunto mendocino. Saccone estuvo cerca de ampliar la diferencia y el propio Silva volvió a inquietar el arco defendido por Bergia.

Atlético Rafaela también tuvo su oportunidad con Lucas Albertengo, pero Galardi respondió con una gran intervención para sostener la ventaja antes del descanso.

Tomás Silva autor de los dos goles del Cruzado, además la gran figura del partido. Prensamaipú

Reacción local y sentencia del Cruzado

El inicio del complemento encontró mejor al equipo santafesino. En la primera llegada, tras un saque lateral, Agustín Obando aprovechó una desatención defensiva para establecer el 1 a 1.

Sin embargo, Maipú reaccionó rápidamente. Otra vez apareció Giacone con un pase filtrado preciso para dejar a Silva mano a mano. El delantero definió con calidad y volvió a poner al Cruzado en ventaja.

Con el partido abierto, ambos equipos tuvieron oportunidades. Giacone estuvo cerca de convertir y Silva desperdició otra chance para liquidarlo.

La sentencia llegó a un minuto del final. Recién ingresado, Matías Viguet recibió fuera del área y sacó un potente zurdazo que dejó sin respuestas a Bergia para sellar el 3 a 1 definitivo.

Un triunfo que vale más que tres puntos

Con esta victoria, Deportivo Maipú sumó su segundo triunfo al hilo y además volvió a ubicarse en zona de Reducido. El equipo mendocino mostró personalidad, efectividad y una clara mejoría futbolística para regresar a la pelea por los puestos de clasificación.

Atlético Rafaela vs Deportivo Maipú PrensaMaipú

Minuto a minuto y estadísticas de Atlético de Rafaela - Deportivo Maipú: