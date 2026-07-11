11 de julio de 2026 - 17:22

Deportivo Maipú fue contundente y festejó en Rafaela

Con un doblete de Tomás Silva y un golazo de Matías Viguet, el Cruzado derrotó 3 a 1 a la Crema como visitante y volvió a instalarse entre los ocho mejores de la Zona B de Primera Nacional.

El Cruzado se impone con autoridad por la mínima diferencia ante Atlético Rafaela.

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Los Andes | Redacción Deportes
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Tomás Silva fue la gran figura de la tarde con un doblete, mientras que Matías Viguet cerró la victoria con un golazo sobre el final. Agustín Obando había marcado el empate transitorio para la Crema.

Matías Viguet clavó un golazo a un minuto del final y sentenció el 3 a 1 frente a Rafaela.

Matías Viguet clavó un golazo a un minuto del final y sentenció el 3 a 1 frente a Rafaela.

Silva respondió con goles

Después de varios partidos sin poder ganar, el Cruzado volvió a encontrar respuestas futbolísticas y contundencia en ataque. Una de las apuestas de Echeverría fue incluir a Tomás Silva en reemplazo de Marcelo Eggel, y el delantero respondió con una actuación sobresaliente.

Además, encontró una gran sociedad con Giacone, quien fue determinante con sus asistencias y su capacidad para generar juego en los últimos metros.

Silva había desperdiciado una clara situación en el inicio, pero tuvo revancha a los 14 minutos. Tras un pelotazo largo del arquero Nahuel Galardi y un error defensivo de Gabriel Fernández, el atacante definió con categoría para abrir el marcador.

Un partido parejo que Maipú supo golpear

Aunque el trámite fue equilibrado, las situaciones más claras fueron para el conjunto mendocino. Saccone estuvo cerca de ampliar la diferencia y el propio Silva volvió a inquietar el arco defendido por Bergia.

Atlético Rafaela también tuvo su oportunidad con Lucas Albertengo, pero Galardi respondió con una gran intervención para sostener la ventaja antes del descanso.

Tomás Silva autor de los dos goles del Cruzado, además la gran figura del partido.

Tomás Silva autor de los dos goles del Cruzado, además la gran figura del partido.

Reacción local y sentencia del Cruzado

El inicio del complemento encontró mejor al equipo santafesino. En la primera llegada, tras un saque lateral, Agustín Obando aprovechó una desatención defensiva para establecer el 1 a 1.

Sin embargo, Maipú reaccionó rápidamente. Otra vez apareció Giacone con un pase filtrado preciso para dejar a Silva mano a mano. El delantero definió con calidad y volvió a poner al Cruzado en ventaja.

Con el partido abierto, ambos equipos tuvieron oportunidades. Giacone estuvo cerca de convertir y Silva desperdició otra chance para liquidarlo.

La sentencia llegó a un minuto del final. Recién ingresado, Matías Viguet recibió fuera del área y sacó un potente zurdazo que dejó sin respuestas a Bergia para sellar el 3 a 1 definitivo.

Un triunfo que vale más que tres puntos

Con esta victoria, Deportivo Maipú sumó su segundo triunfo al hilo y además volvió a ubicarse en zona de Reducido. El equipo mendocino mostró personalidad, efectividad y una clara mejoría futbolística para regresar a la pelea por los puestos de clasificación.

Atlético Rafaela vs Deportivo Maipú

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Minuto a minuto y estadísticas de Atlético de Rafaela - Deportivo Maipú:

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