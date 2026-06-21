21 de junio de 2026 - 16:46

Deportivo Maipú no pudo romper el cero ante Gimnasia y Tiro y sigue lejos del Reducido

El Cruzado fue el equipo que más intentó en la Fortaleza, pero le faltó profundidad para quedarse con los tres puntos frente a los salteños. Igual cortó la racha de dos derrotas consecutivas.

El conjunto de calle Vergara mostró una mejor imagen, aunque la falta de eficacia volvió a pasarle factura y solo pudo empatar sin goles con Gimnasia y Tiro.&nbsp;

El conjunto de calle Vergara mostró una mejor imagen, aunque la falta de eficacia volvió a pasarle factura y solo pudo empatar sin goles con Gimnasia y Tiro. 

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Prensamaipú
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El empate dejó sensaciones encontradas para el Cruzado. Por un lado, logró sumar después de dos derrotas consecutivas; por el otro, volvió a evidenciar dificultades para transformar en goles el dominio que ejerció durante buena parte del partido.

Necesitado de una recuperación tras las caídas sufridas en las últimas jornadas, el equipo dirigido por Mariano Echeverría salió decidido a asumir el protagonismo desde el inicio. Con la conducción de Eggel y el despliegue de Mansilla, el conjunto mendocino manejó la pelota y buscó instalarse en campo rival.

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Deportivo Maip&uacute; vs Gimnasia y Tiro de Salta&nbsp;

Deportivo Maipú vs Gimnasia y Tiro de Salta

A pesar de su dominio territorial, Maipú no encontró la precisión necesaria en los metros finales. Las aproximaciones de Saccone, Silva y Gobetto reflejaron la intención ofensiva del local, aunque ninguna de ellas logró romper la resistencia salteña.

Gimnasia y Tiro apostó a esperar

El conjunto visitante eligió una postura más cautelosa. Replegado en su campo, apostó a cerrar espacios y buscar alguna oportunidad mediante el contragolpe.

La estrategia le permitió sostener el empate durante gran parte del encuentro, aunque le costó generar situaciones de peligro frente al arco defendido por Galardi.

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Deportivo Maip&uacute; vs Gimnasia y Tiro

Deportivo Maipú vs Gimnasia y Tiro

Un susto en el cierre

Cuando parecía que el encuentro se apagaba sin sobresaltos, Gimnasia y Tiro tuvo la ocasión más clara de la tarde. En la última jugada del partido, Villarreal sacó un remate que se estrelló en el palo y estuvo a centímetros de darle la victoria a los salteños.

Hubiera sido un premio excesivo para un equipo que priorizó la tarea defensiva y prácticamente no inquietó durante el resto del encuentro.

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Deportivo Maip&uacute; vs Gimnasia y Tiro&nbsp;

Deportivo Maipú vs Gimnasia y Tiro

Un punto que sirve, pero no alcanza

El empate le permitió a Deportivo Maipú cortar la serie de derrotas y volver a sumar en el campeonato. Sin embargo, el punto no modifica demasiado su situación en la tabla, porque el Cruzado continúa lejos de los puestos de Reducido y necesita volver a ganar para acercarse a la pelea por la clasificación.

Más allá de las necesidades, el equipo mostró una mejor imagen que en sus últimas presentaciones, aunque sigue en deuda con la eficacia, una cuenta pendiente que le impidió quedarse con una victoria que parecía al alcance de la mano.

Minuto a minuto de Deportivo Maipú - Gimnasia y Tiro de Salta:

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