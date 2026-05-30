Triunfo de película del Deportivo Maipú sobre Chacarita por 3 a 2

En uno de los partidos correspondientes a la decimosexta fecha del torneo de Primera Nacional, Deportivo Maipú venció a Chacarita Júniors, 3-2, y sigue escalando en la tabla de posiciones de su zona. Los goles del Cruzado llegaron a través de Marcelo Eggel, de penal, y Franco Saccone, en dos ocasiones.

Disturbios en París durante la final del PSG: detenciones, heridos y tensión en las calles

En la previa del duelo, ambos llegaban con 18 unidades y campañas muy parecidas. El local venía de perder perder ante San Martín de San Juan como visitante, 2-1, y el Funebrero sumaba un triunfo importante.

No iban ni dos minutos, cuando Saccone corrió por su sector y asustó a la retaguardia visitante. Fue un aviso. El Cruzado, de movida, mostraba sus intenciones y dejaba en claro que deseaba los tres puntos.

El Deportivo Maipú era más que su rival de turno. Sin embargo, el visitante empezó a enchufarse y sus circuitos ofensivos comenzaron a preocupar. En su primera jugada clara, Barbieri casi convierte.

Marcelo Eggel tuvo muchas pinceladas de esas que le gustan al hincha del buen futbol. Sobre el cuarto de hora, asistió a Giaccone y Bologna respondió muy bien.

Enseguida Paulini cometió una falta, pero Sanabria no pudo romper el cero desde el punto penal. La fortuna le sonreía al Cruzado. En la réplica, Eggel tuvo una clara oportunidad para abrir el marcador, pero otra vez Bologna mandó la pelota al córner.

Deportivo Maipú vs Chacarita (1) Los hinchas Botelleros se fueron silbando bajito y con las manos en los bolsillos después del triunfo sufrido del Deportivo Maipú Gentileza

Lluvia de goles

En el complemento sobre los 4 minutos, un penal a favor de Maipú significó la apertura del marcador y el grito sagrado del local: Eggel fue el encargado de rematar fuerte y al medio para el 1-0.

Después, el local tuvo dos llegadas profundas y claras, pero no les sacó provecho y eso le pesaría, porque diez minutos más tarde, Chacarita se despertó y empató el juego con un golazo de media chilena de Meléndez. Y tres minutos después, de un magistral contragolpe, Brum capitalizó un pase de Sanabria y anotó un golazo, que significó la ventaja del visitante.

A media hora de juego, Maipú no le podía encontrar la vuelta al partido. Silva y Cabrera ingresaron en el Cruzado, buscando ser un revulsivo para romper el duelo.

Los hinchas de Maipú no flaquearon en el grito de guerra que pedía un triunfo. Sin embargo, casi enmudecen con un remate de Sanabria que rompió el palo del arco local.

Pero Deportivo Maipú respiró porque tres minutos mas tarde: Gobetto remató, el tiro rebotó en el arquero de Chacarita y apareció Saccone a la carrera para rematar y encender la esperanza.

Otra vez Saccone aprovechó una pelota que dejó Eggel tras ser derribado por un defensor visitante, y definió de manera magistral ante la salida del arquero funebrero. Fue el quiebre definitivo del encuentro. Chacarita intentó dar un paso al frente, pero no le sirvió de mucho.

El elenco de Echeverría bancó a pie firme las embestidas y preparó veloces contragolpes que ya no incidieron en el marcador. Sin embargo, sacó a relucir el crecimiento del equipo en la faz defensiva, desde construyó otro triunfo a la altura de las expectativas botelleras y alimenta la ilusión de seguir siendo (una vez más) protagonista en la actual temporada de la Primera Nacional.

Mariano Echeverría, entrenador de Deportivo Maipú El entrenador Mariano Echevería merece un dos porque le sacaron tarjeta roja a los 40 minutos del primer tiempo Prensa Maipú

"Pudimos revertirlo y sumamos tres puntos importantes"

Después del partido, Franco Saccone y Marcelo Eggel dos de las figuras del choque entre Deportivo Maipú y Chacarita juniors hablaron con los medios sobre lo que fue la dura experiencia de enfrentar a uno de los equipos más importantes de la divisional y siempre candidato a ascender de categoría.

Si bien no tuvo un mal primer tiempo, fue el salvador del Cruzado en el complemento. Es Franco Saccone, que anotó dos goles que fueron al final los que ayudaron al esforzado triunfo de los orientados, por Mariano Echeverría.

EL "Siete" Maipucino dijo: "Fue un partido, que tuvo un poco de todo, fue una locura. Por suerte pudimos recomponernos en el momento preciso. Chacarita pudo darlo vuelta por errores nuestros. Nos demoramos un poco en reponernos, pero al final y lo importante es que logramos sumar tres puntos muy importantes y ante un rival complicado de la categoría. Ahora trabajaremos en la semana en el juego ante Güemes".

Gracias a Dios que en el fútbol existen jugadores como Marcelo Eggel. La verdad es que cuando en el primer tiempo el gol no aparecía, el "Diez" de los Cruzados buscó y buscó, y de paso deleitó a Moros y Cristianos con sus pinceladas para aplaudirlas de pie.

El Capitán de los maipucinos expresó. "Es lindo ganar así. La verdad que parece que si no sufrimos no vale. El equipo afortunadamente respondió y pudimos sumar un triunfo. En la semana estuvimos muy mal varios por causa de la gripe y entrenamos como se pudo y tratamos de llegar ante Chacarita Juniors de la mejor forma. Logramos sacar un partido duro"

Deportivo Maipú vs Chacarita (2) Juan Pablo Gobetto otro de los puntos altos este domingo en el partido que enfrentó a Deportivo Maipú y Chacarita Gentileza

Deportivo Maipú vs Chacarita Jrs minuto a minuto