Ganó el Deportivo Maipú a Colegiales por 3 a 1

Echeverría inicia su ciclo en Deportivo Maipú con el desafío de recuperar al equipo

En uno de los partidos de la novena fecha del torneo de Primera Nacional, el Deportivo Maipú venció a Colegiales por 3 a 1 con dos goles de su capitán Marcelo Eggel y uno de Juan Gobetto, ambos fueron figuras del cotejo.

En el estadio Omar Higinio Sperdutti se sacó la mufa el equipo de la Banda Blanca porque después de cuatro fechas por fin los maipucinos pudieron embolsar tres puntos.

El hincha lo disfrutó. Sí gratifica este triunfo, sí sí señores, porque de perder cuatro fechas consecutivas como que empieza a aparecer el sol. Claro que están en la actualidad en el lugar 17 con 7 puntos.

Los 10 primeros minutos fueron bastantes discretos, se disputó mucho la pelota en el medio. La esfera iba y venia, por un momento la tenían los de Maipú, más tarde se la quedan los del Tricolor de Munro. Era muy trabado y no se veía por donde iba a surgir el gol.

Poco a poco el Deportivo Maipú empezó a proponer más y se acordó que era el dueño de casa. Entonces la oncena del "CAC" esperó a los mendocinos bien metidos atrás y dejó que los orientados por Mariano Echeverría hiciera el gasto.

Y por fín llegó el gol

Peo Colegiales, que también en estos instantes es uno de los clubes discretos en esta temporada en la divisional ascenso, se acordó que había que salir de atrás. Así fue como Federico Marín manufacturó la primera jugada de peligro del partido.

Un par de minutos después, en la réplica maipucina, Franco Saccone por derecha conectó un centro, Juan Gobetto entró por el medio y anotó un golazo de otro partidos. Así el deportivo Maipú quebró el cero a cero.

El gol despertó a todos. El "CAC" adelantó líneas: Leonardo González estuvo cerquita del empate, pero el arquero Nahuel Galardi estuvo muy seguro.

El Deportivo Maipú se animó a ir a buscar el segundo gol, el capitán Marcelo Eggel hacía jugar a sus colegas, pero por el lado del "CAC también Franco Zicarelli movía los hilos para que los suyos llegaran a la igualdad.

Sobre los 35' Marcelo Eggel tuvo el segundo tanto en sus botines, corrió solo hacia el arquero Emilio Di Fulvio, pero el disparo le salió recto. El golero visitante no tuvo inconvenientes para neutralizar el mal.

Más tarde vino una de las mejores jugadas de la primera etapa, la tocaron Saccone, Eggel y Mirko Bonfigli, pero al "Ocho" de los cruzados el tiro se le fue apenas desviado.

El Deportivo Maipú mereció irse al descanso con más goles en su haber porque el 1 a 0 a su favor era poco premio para lo mostrado durante gran parte del primer tiempo.

Gran reacción de Maipú

No iba ni un minuto del complemento, cuando en una combinación entre el recién ingresado Lucio Castillo y Leonardo González terminó en el gol de la igualdad del "Siete" de los Tricolores. Fue un "Baldazo de agua fría" para los maipucinos.

Pero en los minutos siguientes, poco a poco los circuitos del equipo de Mariano Echeverría empezaron a conectarse de nuevo y la escuadra comenzó a ser similar al de los primeros 45 minutos.

Más tarde, el Deportivo Maipú avisó con una linda jugada entre Eggel y Gobetto, pero el "once" no alcanzó a conectar de cabeza.

Un par de minutos más tarde, Marcelo Eggel se transformó otra vez en el Héroe del Cruzado porque puso otra vez en ventaja a los locales con un merecido 2 a 1. El Botellero volvía a respirar tranquilo.

Después del tanto local, otra vez se encendió el partido. A estas alturas hay que destacar la velocidad de Franco Saccone que por momentos se volvió imparable para los marcadores del "CAC".

Al cuarto hora de juego, el ida y vuelta se transformó en un un partidazo. Maipú deseaba, requería cerrar el resultado con un gol más. Mientras que por parte del Tricolor de Munro iban a tratar de empatar el marcador.

Cerca de la media hora de juego, Leonardo González escapó solo y estuvo cerca del segundo gol del Tricolor pero afortunadamente para las pretensiones del local, nada ocurrió.

Para cerrar un noche de mucha épica y emoción futbolera para el deportivo Maipú, justo al a media hora de juego, Marcelo Eggel disparó desde fuera del área hacia el palo izquierdo y anotó un golazo, el tercero para el local. El capitán lo merecía, por su buen pie, buen remate y gran faena realizada durante todo el partido.

Hay un viejo dicho en el planeta fútbol, que muchas, muchísimas veces se cumple y que dice: "Técnico debutante siempre gana" y este domingo, en el arranque de la era de Echeverría en el Deportivo Maipú se cumplió a rajatabla.

Mariano Echeverría El nuevo DT del Maipú ya trabaja con el plantel y debutará ante Colegiales en el estadio Higinio Sperdutti, el domingo. Prensamaipu

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