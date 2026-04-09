9 de abril de 2026 - 21:01

Echeverría inicia su ciclo en Deportivo Maipú con el desafío de recuperar al equipo

El Cruzado apenas ganó un partido en los últimos ocho y se ubica en el fondo de la Zona B del torneo de Primera Nacional. Sus recientes cuatro presentaciones fueron derrotas.

El nuevo DT del Maipú ya trabaja con el plantel y debutará ante Colegiales en el estadio Higinio Sperdutti, el domingo.&nbsp;

El nuevo DT del Maipú ya trabaja con el plantel y debutará ante Colegiales en el estadio Higinio Sperdutti, el domingo. 

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El ciclo del técnico marplatense se cerró luego de una campaña irregular, en la que el Cruzado consiguió una sola victoria en ocho presentaciones, con seis derrotas y un empate. La racha adversa derivó en la salida de común acuerdo con la dirigencia, tras la cuarta caída consecutiva del equipo frente a Quilmes por 2 a 1 en condición de visitante.

La llegada de un conocido a calle Vergara: Echeverría

Matteo había asumido en junio del año pasado y, si bien logró encaminar una buena campaña inicial que llevó al equipo a la zona de Reducido, no pudo sostener la regularidad en la actual temporada.

En este contexto, la dirigencia apostó por Echeverría, quien cuenta con un fuerte vínculo con la institución. El ex defensor vistió la camiseta de Maipú en 2008 y formó parte del plantel que consiguió el ascenso al Federal A, lo que refuerza su identificación con el club.

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El profe Echeverr&iacute;a junto a su cuerpo t&eacute;cnico, compuesto por Marcelo Baamonde y Enzo Imbesi y que buscar&aacute; conformar un equipo con identidad y sentido de pertenencia.

El profe Echeverría junto a su cuerpo técnico, compuesto por Marcelo Baamonde y Enzo Imbesi y que buscará conformar un equipo con identidad y sentido de pertenencia.

Vecinos, colegas y amigos

El flamante entrenador, además, mantiene una buena relación con Matteo, ya que ambos son oriundos de Mar del Plata, una coincidencia que el propio técnico destacó al asumir su nuevo desafío.

Actualmente, Maipú se encuentra último en la Zona B de la Primera Nacional, por lo que el principal objetivo del nuevo ciclo será revertir el presente deportivo y recuperar protagonismo.

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Tras su cruce y derrota frente al Tomba en el estadio Malvinas Argentinas, donde el Cruzado fue local, este domingo vuelve a calle Vergara donde recibir&aacute; a Colegiales.&nbsp;

Tras su cruce y derrota frente al Tomba en el estadio Malvinas Argentinas, donde el Cruzado fue local, este domingo vuelve a calle Vergara donde recibirá a Colegiales.

Deportivo Maipú y la urgencia de volver al triunfo

Echeverría ya se puso al frente del plantel y prepara su debut, que será ante Colegiales por la fecha 9 del torneo, en el estadio Higinio Sperdutti, desde las 18.30.

El entrenador confía en que el equipo tiene material para “revertir este mal momento” y volver a ser competitivo, en un contexto en el que el Cruzado necesita sumar con urgencia.

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