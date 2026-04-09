Echeverría inicia su ciclo en Deportivo Maipú con el desafío de recuperar al equipo

El Cruzado apenas ganó un partido en los últimos ocho y se ubica en el fondo de la Zona B del torneo de Primera Nacional. Sus recientes cuatro presentaciones fueron derrotas.

El nuevo DT del Maipú ya trabaja con el plantel y debutará ante Colegiales en el estadio Higinio Sperdutti, el domingo.

Deportivo Maipú inició una nueva etapa con la llegada de Mariano Echeverría como entrenador del primer equipo, en reemplazo de Alexis Matteo, quien dejó su cargo tras una serie de resultados negativos en la temporada 2026 de la Primera Nacional.

El ciclo del técnico marplatense se cerró luego de una campaña irregular, en la que el Cruzado consiguió una sola victoria en ocho presentaciones, con seis derrotas y un empate. La racha adversa derivó en la salida de común acuerdo con la dirigencia, tras la cuarta caída consecutiva del equipo frente a Quilmes por 2 a 1 en condición de visitante.

La llegada de un conocido a calle Vergara: Echeverría Matteo había asumido en junio del año pasado y, si bien logró encaminar una buena campaña inicial que llevó al equipo a la zona de Reducido, no pudo sostener la regularidad en la actual temporada.

En este contexto, la dirigencia apostó por Echeverría, quien cuenta con un fuerte vínculo con la institución. El ex defensor vistió la camiseta de Maipú en 2008 y formó parte del plantel que consiguió el ascenso al Federal A, lo que refuerza su identificación con el club.

image El profe Echeverría junto a su cuerpo técnico, compuesto por Marcelo Baamonde y Enzo Imbesi y que buscará conformar un equipo con identidad y sentido de pertenencia. PrensaMaipú Vecinos, colegas y amigos El flamante entrenador, además, mantiene una buena relación con Matteo, ya que ambos son oriundos de Mar del Plata, una coincidencia que el propio técnico destacó al asumir su nuevo desafío.