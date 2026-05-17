Deportivo Maipú ganó en casa, metió cuarta victoria con Echeverría y se metió en Reducido

Deportivo Maipú logró un triunfazo por 1 a 0 Nueva Chicago el estadio Omar Higinio Sperdutti , se metió en zona de Reducido de la Zona B de la Primera Nacional y escaló al séptimo puesto. Con esta victoria, el equipo de Mariano Echeverría alcanzó su cuarto triunfo desde la llegada del entrenador al banco del Cruzado.

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El único gol del partido lo marcó Lisandro Cabrera a los 23 minutos del complemento.

El encuentro tuvo un condimento especial en la previa por el regreso de Luis García a calle Vergara. El entrenador que había llevado a Maipú a la histórica final por el ascenso en 2023 volvió ahora al frente de Nueva Chicago, en un contexto distinto para un Botellero que se ilusiona nuevamente con pelear arriba.

Sin embargo, esa expectativa no se reflejó en el primer tiempo. Fue un trámite cerrado, con más especulación que juego y pocas situaciones claras.

Chicago mostró algo más a partir de las individualidades de Ocampo y Vega, quien probó con un remate que pasó cerca del arco defendido por Galardi. Maipú tardó en acomodarse, pero a partir de la media hora comenzó a crecer con Marcelo Eggel como eje del juego.

Las chances más claras llegaron sobre el cierre: primero con un remate de Eggel que exigió a Masuero y luego con una gran jugada de Faggioli, cuyo disparo dio en el travesaño. En la última del primer tiempo, un tiro libre del propio Eggel volvió a obligar a una gran respuesta del arquero visitante.

image Deportivo Maipú vs Nueva Chicago Prensa Maipú

Controló el segundo tiempo

En el complemento, Maipú tomó el control del mediocampo con la recuperación de Bonfigli y el propio Eggel. Chicago se replegó y apostó a la contra, pero fue bien controlado por la defensa local.

Un ingreso clave

A los 21 minutos, Echeverría mandó a la cancha a Cabrera y el cambio no pudo ser más decisivo: en la primera que tocó, el delantero definió tras una gran corrida de Paulini por izquierda y un centro preciso que terminó en el 1 a 0.

Desde allí, el Cruzado manejó los tiempos del partido (con Bonfigli y Eggel) y hasta pudo ampliar la ventaja a los 37, cuando Cabrera volvió a estar cerca, estrellando un remate en el palo.

En el cierre, Maipú sostuvo la ventaja y cerró una victoria clave en casa, la tercera consecutiva como local y la cuarta desde la llegada de Echeverría, que le permite meterse en zona de Reducido y seguir en levantada.

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