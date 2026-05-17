17 de mayo de 2026 - 19:17

Deportivo Maipú ganó en casa, metió cuarta victoria con Echeverría y se metió en Reducido

Con gol de Lisandro Cabrera, el Cruzado venció 1 a 0 a Nueva Chicago en calle Vergara y escaló al séptimo puesto de la Zona B de la Primera Nacional.

El Cruzado y el Torito no se sacan ventaja en el Sperdutti, donde empatan sin goles.&nbsp;

El Cruzado y el Torito no se sacan ventaja en el Sperdutti, donde empatan sin goles. 

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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El único gol del partido lo marcó Lisandro Cabrera a los 23 minutos del complemento.

El encuentro tuvo un condimento especial en la previa por el regreso de Luis García a calle Vergara. El entrenador que había llevado a Maipú a la histórica final por el ascenso en 2023 volvió ahora al frente de Nueva Chicago, en un contexto distinto para un Botellero que se ilusiona nuevamente con pelear arriba.

Mucho estudio y especulación en el inicio

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Deportivo Maipú vs Nueva Chicago

Deportivo Maipú vs Nueva Chicago

Sin embargo, esa expectativa no se reflejó en el primer tiempo. Fue un trámite cerrado, con más especulación que juego y pocas situaciones claras.

Chicago mostró algo más a partir de las individualidades de Ocampo y Vega, quien probó con un remate que pasó cerca del arco defendido por Galardi. Maipú tardó en acomodarse, pero a partir de la media hora comenzó a crecer con Marcelo Eggel como eje del juego.

Las chances más claras llegaron sobre el cierre: primero con un remate de Eggel que exigió a Masuero y luego con una gran jugada de Faggioli, cuyo disparo dio en el travesaño. En la última del primer tiempo, un tiro libre del propio Eggel volvió a obligar a una gran respuesta del arquero visitante.

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Deportivo Maipú vs Nueva Chicago

Deportivo Maipú vs Nueva Chicago

Controló el segundo tiempo

En el complemento, Maipú tomó el control del mediocampo con la recuperación de Bonfigli y el propio Eggel. Chicago se replegó y apostó a la contra, pero fue bien controlado por la defensa local.

Un ingreso clave

A los 21 minutos, Echeverría mandó a la cancha a Cabrera y el cambio no pudo ser más decisivo: en la primera que tocó, el delantero definió tras una gran corrida de Paulini por izquierda y un centro preciso que terminó en el 1 a 0.

Desde allí, el Cruzado manejó los tiempos del partido (con Bonfigli y Eggel) y hasta pudo ampliar la ventaja a los 37, cuando Cabrera volvió a estar cerca, estrellando un remate en el palo.

En el cierre, Maipú sostuvo la ventaja y cerró una victoria clave en casa, la tercera consecutiva como local y la cuarta desde la llegada de Echeverría, que le permite meterse en zona de Reducido y seguir en levantada.

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Deportivo Maipú vs Nueva Chicago

Deportivo Maipú vs Nueva Chicago

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