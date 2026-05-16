16 de mayo de 2026 - 17:23

Godoy Cruz hizo el gasto, falló un penal y se quedó sin nada ante Los Andes

El Tomba manejó gran parte del partido en Lomas de Zamora, pero perdió 1 a 0 por el gol de Mauricio Asenjo. Sebastián López le atajó un penal a Pino en el complemento.

El defensor tombino Lucas Arce no logró anticipar al delantero mendocino Mauricio Asenjo, quien definió con un remate cruzado para convertir el único gol del partido y darle la victoria a Los Andes frente al Tomba.

El defensor tombino Lucas Arce no logró anticipar al delantero mendocino Mauricio Asenjo, quien definió con un remate cruzado para convertir el único gol del partido y darle la victoria a Los Andes frente al Tomba.

Foto:

@clublosandes
Mauricio Asenjo, ex Independiente Rivadavia, autor del gol del Mil Rayitas, con el que se impone al Tomba 1 a 0.&nbsp;

Mauricio Asenjo, ex Independiente Rivadavia, autor del gol del Mil Rayitas, con el que se impone al Tomba 1 a 0. 

Foto:

@clublosandes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

De Muner inició su ciclo en el Tomba: En esta categoría no alcanza con jugar bien.

Del Brasileirão al Feliciano Gambarte: Pablo De Muner ya entrena al plantel de Godoy Cruz

Por Redacción Deportes
El Tomba con una gran trabajo ofensivo de Martín Pino derrota a la Academia cordobesa por 2 a 0, en el Feliciano Gambarte.

El ciclo De Muner arrancó con una sonrisa: Godoy Cruz volvió al triunfo en el Feliciano Gambarte

Por Sergio Faria

El único gol de la tarde lo convirtió el mendocino Mauricio Asenjo a los 32 minutos del primer tiempo, mientras que Sebastián López se transformó en una de las grandes figuras del partido al contenerle un penal a Pino en el complemento.

image
Los Andes vs Godoy Cruz

Los Andes vs Godoy Cruz

Controló el juego pero falló en la definición

Desde el inicio, el Tomba asumió el protagonismo con la pelota. Con Toto Pozzo, Gil Romero y Poggi como eje en la mitad de la cancha, el conjunto mendocino logró manejar el ritmo del encuentro y controlar la posesión. Sin embargo, ese dominio nunca se tradujo en profundidad ni en situaciones claras de peligro.

Los Andes, en cambio, apostó a un planteo más directo y encontró espacios por las bandas. Villarreal y Ortiz comenzaron a complicar a la defensa tombina, mientras que Valdez Chamorro manejó con inteligencia cada avance del Milrayitas. El local esperaba su oportunidad y terminó golpeando en el momento justo.

El Mil Rayitas golpeó en el momento justo

A los 32 minutos llegó la diferencia. Valdez Chamorro encabezó una gran jugada y asistió a Mauricio Asenjo, ex Independiente Rivadavia, que ganó la espalda de los centrales y definió con un remate cruzado para establecer el 1 a 0. El gol dejó golpeado a Godoy Cruz, que siguió teniendo la pelota pero nunca logró romper la firme estructura defensiva del conjunto bonaerense.

En el complemento, De Muner buscó cambiar la historia con variantes ofensivas y el Expreso adelantó todavía más sus líneas. Con empuje y decisión, el Tomba arrinconó por momentos a Los Andes, aunque también dejó espacios para las contras.

image
Los Andes vs Godoy Cruz

Los Andes vs Godoy Cruz

López, impecable bajo los tres palos

La gran chance para llegar al empate apareció a los 18 minutos, cuando Rodríguez Vuotto derribó a Pino dentro del área y el árbitro Fabricio Llobet sancionó penal. El propio delantero tomó la responsabilidad, pero su remate fue anunciado y Sebastián López se lució conteniendo el disparo.

A partir de allí, Godoy Cruz fue pura insistencia. Los ingresos de Sosa y Ulariaga le dieron mayor presencia ofensiva y el equipo mendocino empujó hasta el cierre. Sin embargo, entre las intervenciones de López y la falta de precisión en los últimos metros, el empate nunca llegó.

El Tomba terminó dejando una imagen de entrega y protagonismo, aunque volvió a evidenciar una de sus principales deudas: la falta de contundencia. Ahora buscará recuperarse el próximo domingo, cuando reciba a All Boys en el estadio Feliciano Gambarte desde las 16.30.

Minuto a minuto y estadísticas de Los Andes - Godoy Cruz:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El entrenador del Tomba no ocultó su satisfacción por el triunfo y el rendimiento de sus dirigidos. 

Pablo De Muner: "Godoy Cruz tuvo personalidad y coraje para ganar"

Por Sergio Faria
Ocurrió este sábado en Godoy Cruz.

Trampa en Godoy Cruz: pactó una compra por Facebook y terminó asaltado por varios delincuentes

Florencia Giovarruscio debutó en la primera de Independiente Rivadavia

La nueva joya de Independiente Rivadavia se llama Florencia Giovarruscio

La parroquia Nuestra Señora de Fátima celebra su 75º aniversario

La parroquia Nuestra Señora de Fátima celebra su 75º aniversario: calendario de actividades