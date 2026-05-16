Godoy Cruz hizo el gasto, falló un penal y se quedó sin nada ante Los Andes

Godoy Cruz cayó hizo el gasto, tuvo las chances más claras y mostró actitud hasta el final pero volvió a fallar en la definición y terminó perdiendo 1 a 0 frente a Los Andes, en Lomas de Zamora, por la fecha 14 de la Primera Nacional. El equipo de Pablo De Muner manejó gran parte del encuentro, aunque pagó caro sus desatenciones defensivas y la falta de eficacia en el área rival.
El único gol de la tarde lo convirtió el mendocino Mauricio Asenjo a los 32 minutos del primer tiempo, mientras que Sebastián López se transformó en una de las grandes figuras del partido al contenerle un penal a Pino en el complemento.
Controló el juego pero falló en la definición
Desde el inicio, el Tomba asumió el protagonismo con la pelota. Con Toto Pozzo, Gil Romero y Poggi como eje en la mitad de la cancha, el conjunto mendocino logró manejar el ritmo del encuentro y controlar la posesión. Sin embargo, ese dominio nunca se tradujo en profundidad ni en situaciones claras de peligro.
Los Andes, en cambio, apostó a un planteo más directo y encontró espacios por las bandas. Villarreal y Ortiz comenzaron a complicar a la defensa tombina, mientras que Valdez Chamorro manejó con inteligencia cada avance del Milrayitas. El local esperaba su oportunidad y terminó golpeando en el momento justo.
El Mil Rayitas golpeó en el momento justo
A los 32 minutos llegó la diferencia. Valdez Chamorro encabezó una gran jugada y asistió a Mauricio Asenjo, ex Independiente Rivadavia, que ganó la espalda de los centrales y definió con un remate cruzado para establecer el 1 a 0. El gol dejó golpeado a Godoy Cruz, que siguió teniendo la pelota pero nunca logró romper la firme estructura defensiva del conjunto bonaerense.
En el complemento, De Muner buscó cambiar la historia con variantes ofensivas y el Expreso adelantó todavía más sus líneas. Con empuje y decisión, el Tomba arrinconó por momentos a Los Andes, aunque también dejó espacios para las contras.
López, impecable bajo los tres palos
La gran chance para llegar al empate apareció a los 18 minutos, cuando Rodríguez Vuotto derribó a Pino dentro del área y el árbitro Fabricio Llobet sancionó penal. El propio delantero tomó la responsabilidad, pero su remate fue anunciado y Sebastián López se lució conteniendo el disparo.
A partir de allí, Godoy Cruz fue pura insistencia. Los ingresos de Sosa y Ulariaga le dieron mayor presencia ofensiva y el equipo mendocino empujó hasta el cierre. Sin embargo, entre las intervenciones de López y la falta de precisión en los últimos metros, el empate nunca llegó.
El Tomba terminó dejando una imagen de entrega y protagonismo, aunque volvió a evidenciar una de sus principales deudas: la falta de contundencia. Ahora buscará recuperarse el próximo domingo, cuando reciba a All Boys en el estadio Feliciano Gambarte desde las 16.30.
Minuto a minuto y estadísticas de Los Andes - Godoy Cruz: