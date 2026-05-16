Godoy Cruz hizo el gasto, falló un penal y se quedó sin nada ante Los Andes

El ciclo De Muner arrancó con una sonrisa: Godoy Cruz volvió al triunfo en el Feliciano Gambarte

Del Brasileirão al Feliciano Gambarte: Pablo De Muner ya entrena al plantel de Godoy Cruz

El único gol de la tarde lo convirtió el mendocino Mauricio Asenjo a los 32 minutos del primer tiempo, mientras que Sebastián López se transformó en una de las grandes figuras del partido al contenerle un penal a Pino en el complemento.

Desde el inicio, el Tomba asumió el protagonismo con la pelota. Con Toto Pozzo, Gil Romero y Poggi como eje en la mitad de la cancha, el conjunto mendocino logró manejar el ritmo del encuentro y controlar la posesión. Sin embargo, ese dominio nunca se tradujo en profundidad ni en situaciones claras de peligro.

Los Andes, en cambio, apostó a un planteo más directo y encontró espacios por las bandas. Villarreal y Ortiz comenzaron a complicar a la defensa tombina, mientras que Valdez Chamorro manejó con inteligencia cada avance del Milrayitas. El local esperaba su oportunidad y terminó golpeando en el momento justo.

El Mil Rayitas golpeó en el momento justo

A los 32 minutos llegó la diferencia. Valdez Chamorro encabezó una gran jugada y asistió a Mauricio Asenjo, ex Independiente Rivadavia, que ganó la espalda de los centrales y definió con un remate cruzado para establecer el 1 a 0. El gol dejó golpeado a Godoy Cruz, que siguió teniendo la pelota pero nunca logró romper la firme estructura defensiva del conjunto bonaerense.

En el complemento, De Muner buscó cambiar la historia con variantes ofensivas y el Expreso adelantó todavía más sus líneas. Con empuje y decisión, el Tomba arrinconó por momentos a Los Andes, aunque también dejó espacios para las contras.

image Los Andes vs Godoy Cruz @clublosandes

López, impecable bajo los tres palos

La gran chance para llegar al empate apareció a los 18 minutos, cuando Rodríguez Vuotto derribó a Pino dentro del área y el árbitro Fabricio Llobet sancionó penal. El propio delantero tomó la responsabilidad, pero su remate fue anunciado y Sebastián López se lució conteniendo el disparo.

A partir de allí, Godoy Cruz fue pura insistencia. Los ingresos de Sosa y Ulariaga le dieron mayor presencia ofensiva y el equipo mendocino empujó hasta el cierre. Sin embargo, entre las intervenciones de López y la falta de precisión en los últimos metros, el empate nunca llegó.

El Tomba terminó dejando una imagen de entrega y protagonismo, aunque volvió a evidenciar una de sus principales deudas: la falta de contundencia. Ahora buscará recuperarse el próximo domingo, cuando reciba a All Boys en el estadio Feliciano Gambarte desde las 16.30.

Minuto a minuto y estadísticas de Los Andes - Godoy Cruz: