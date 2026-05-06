Del Brasileirão al Feliciano Gambarte: Pablo De Muner ya entrena al plantel de Godoy Cruz

Pablo De Muner dirigió esta mañana su primera práctica en Godoy Cruz tras la salida de Mariano Toedtli. El técnico de 45 años, que llega de ser ayudante de campo en Botafogo, busca reactivar a un plantel estancado en la medianía de la tabla de la Primera Nacional con apenas 11 fechas disputadas.

Pablo De Muner es el nuevo entrenador de Godoy Cruz: del Parque a la Bodega

Godoy Cruz se quedó sin DT: el empate ante Morón y la falta de triunfos sellaron el ciclo Toedtli

La sesión matutina en el predio marcó el inicio de un ciclo que la dirigencia, encabezada por José Mansur, resolvió en tiempo récord. El movimiento se gestó tras el empate frente a Deportivo Morón , resultado que precipitó el fin de la etapa anterior bajo el mando de Toedtli.

La elección de De Muner no fue azarosa y contó con el aval directo de Daniel "Gato" Oldrá , quien actualmente trabaja con las divisiones juveniles. El presidente Mansur confirmó que buscaron un perfil que represente la ideología futbolística histórica del club , priorizando el protagonismo ofensivo.

De Muner le ganó la pulseada a otros candidatos con experiencia en la categoría como Ariel Broggi e Ivan Delfino. Su currículum reciente incluye un paso por el fútbol brasileño asistiendo a Martín Anselmi, lo que aporta una visión analítica distinta para enfrentar la rigurosidad física de la segunda división argentina.

El entrenador conoce el terreno local por sus pasos previos en Independiente Rivadavia, San Martín de Tucumán y All Boys. Esa experiencia en equipos con presión es lo que sedujo a la comisión directiva para este tramo crítico del torneo, donde Godoy Cruz necesita regularidad.

ec88b29a-e2ff-43a7-9f44-7d702d2f7a11 Pablo De Muner ya entrena al plantel de Godoy Cruz. Prensa Club Godoy Cruz

El diagnóstico de De Muner sobre la Primera Nacional

El nuevo conductor del Tomba fue contundente respecto a la dificultad del torneo de ascenso y advirtió que la categoría es "muy física, muy intensa" y que existen contextos donde el juego fluido resulta imposible. Bajo su óptica, “es una categoría en la que no alcanza con jugar bien” para imponerse.

De Muner buscará apoyarse en los referentes del grupo para consolidar una identidad ganadora. Durante su primer contacto con el plantel, aseguró que "es fundamental tener referentes fuertes en el grupo" para interpretar los momentos de cada partido. El objetivo inmediato es conseguir los tres puntos el próximo domingo en Mendoza.

Pablo De Muner El flamante entrenador del Tomba junto al presidente de la institución, José Manzur. Prensa Godoy Cruz

El entrenador también planea analizar el mercado de pases junto a la dirigencia una vez que logre evaluar profundamente el rendimiento de los jugadores disponibles y dejar atrás la irregularidad para pelear el ascenso: "Godoy Cruz tiene plantel para pelear. Hay que romper barreras y límites para dar el golpe cuando llegue el momento", sentenció el entrenador. El debut oficial del flamante DT será ante Racing de Córdoba este domingo 10 de mayo a las 16:30 en el estadio Feliciano Gambarte.