Godoy Cruz empató en el Gambarte y se quedó con un sabor amargo

Godoy Cruz volvió a empatar, esta vez ante el puntero Deportivo Morón , en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 12 de la Primera Nacional. El partido frente al líder de la Zona A se disputó en el estadio Feliciano Gambarte.

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El Tomba dejó pasar una nueva oportunidad de sumar de a tres ante su gente, que así como le brindó un gran recibimiento, lo despidió con reproches tras la igualdad. Volvió a sumar un empate con sabor amargo frente a su gente. Con este resultado, Godoy Cruz hace 4 partidos que no suma un triunfo.

El equipo dirigido por Mariano Toedtli jugó uno de sus mejores primeros tiempos del campeonato. Fue ampliamente superior al Gallito, con un funcionamiento ofensivo destacado y la efectividad de Axel Rodríguez y Roberto Pino, que ilusionaron a los hinchas. Con presión alta, intensidad y buen ritmo, el conjunto mendocino sorprendió al líder.

Embed - EN UN PARTIDAZO, GODOY CRUZ Y DEPORTIVO MORÓN EMPATARON 2 A 2 EN MENDOZA

La dinámica que impusieron Pozzo y Poggi en la mitad de la cancha le permitió a Godoy Cruz dominar las acciones, apoyado en el juego asociado y las pelotas aéreas. En una de las mejores jugadas, Rodríguez aprovechó su oportunidad, cortó una sequía importante y puso en ventaja al Expreso.

image Alexis Rodríguez fue una de las figuras en el plantel tombino durante la primera etapa. PrensaGodoyCruz

El equipo de Walter Otta no lograba reaccionar, pero con el correr de los minutos comenzó a crecer a partir del trabajo de Olivares y Bíttolo en el mediocampo. Así, generó algunas aproximaciones con Berterame y Fagúndez, aunque sin la efectividad necesaria. En defensa, Brunet y Burgos respondieron bien para contener los avances visitantes.

Sin embargo, Godoy Cruz cedió terreno y Morón lo llevó contra su arco. A los 35 minutos, tras una infracción, el árbitro sancionó penal y Franco Fagúndez marcó el empate. La reacción del Tomba fue inmediata: tras una recuperación de Poggi, el equipo armó una contra que terminó en el gol de Roberto Pino para el 2 a 1. Sobre el cierre del primer tiempo, Morón desperdició una clara chance de igualar.

image Godoy Cruz vs Deportivo Morón PrensaGC

El Expreso se fue al descanso en ventaja, pero en el complemento mostró otra cara. A diferencia del inicio del partido, salió desconcentrado y, al minuto, nuevamente Fagúndez aprovechó para marcar el 2 a 2.

Desde entonces, Morón tomó el control del juego ante la impotencia del conjunto mendocino, que bajó su rendimiento. Toedtli intentó cambiar el rumbo con variantes, pero no obtuvo la respuesta esperada.

image Axel Rodríguez festeja el primer gol frente al Gallito. PrensaGC

Con el partido igualado, la visita manejó los tiempos y contó con algunas chances de contraataque que pudieron darle la victoria, de no ser por las intervenciones de Roberto Ramírez, figura clave para evitar la caída del arco local.

Godoy Cruz, en tanto, no encontró los caminos para generar peligro con claridad. La ocasión más nítida estuvo en los pies de Vicente Poggi, que llegó hasta el fondo y envió un centro bajo, aunque sus compañeros no lograron conectar.

La fiesta inicial en las tribunas terminó en fastidio. El Tomba tuvo todo para quedarse con los tres puntos, pero volvió a dejar escapar la victoria. Si bien se mantiene invicto como local, no logra traducir ese dato en triunfos.

Godoy Cruz no pierde, pero tampoco logra imponerse. Le cuesta sostener el ritmo de juego y eso lo expone a momentos de sufrimiento. Durante un tramo fue un equipo dominante; luego, se diluyó y terminó siendo uno más.

image Godoy Cruz vs Deportivo Morón PrensaGC

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