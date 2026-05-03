3 de mayo de 2026 - 19:28

Godoy Cruz empató en el Gambarte y se quedó con un sabor amargo

Godoy Cruz igualó 2 a 2 ante Deportivo Morón tras un gran primer tiempo. Lo ganaba, pero no pudo sostenerlo y dejó pasar otra chance en casa.

El Tomba jugó un gran primer tiempo y estuvo dos veces en ventaja, pero no pudo sostenerla ante el Gallito y terminó con un empate con sabor amargo.

El Tomba jugó un gran primer tiempo y estuvo dos veces en ventaja, pero no pudo sostenerla ante el Gallito y terminó con un empate con sabor amargo.

Foto:

PrensaGC
El Tomba se adelantó rápidamente en el marcador con un gol de Axel Rodríguez en los primeros minutos del partido. &nbsp;

El Tomba se adelantó rápidamente en el marcador con un gol de Axel Rodríguez en los primeros minutos del partido.

 

Foto:

@ClubGodoyCruz
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Leé además

leon gieco vuelve a mendoza con un show intimo y familiar

León Gieco vuelve a Mendoza con un show íntimo y familiar
Mateando. Obra del artista mendocino Raúl Schurjin (1907-1983).  

Se viene la "mateada de los troperos" para recordar a su patrono en la basílica San Vicente Ferrer

El Tomba dejó pasar una nueva oportunidad de sumar de a tres ante su gente, que así como le brindó un gran recibimiento, lo despidió con reproches tras la igualdad. Volvió a sumar un empate con sabor amargo frente a su gente. Con este resultado, Godoy Cruz hace 4 partidos que no suma un triunfo.

El equipo dirigido por Mariano Toedtli jugó uno de sus mejores primeros tiempos del campeonato. Fue ampliamente superior al Gallito, con un funcionamiento ofensivo destacado y la efectividad de Axel Rodríguez y Roberto Pino, que ilusionaron a los hinchas. Con presión alta, intensidad y buen ritmo, el conjunto mendocino sorprendió al líder.

image
Godoy Cruz vs Deportivo Morón

Godoy Cruz vs Deportivo Morón

Embed - EN UN PARTIDAZO, GODOY CRUZ Y DEPORTIVO MORÓN EMPATARON 2 A 2 EN MENDOZA

La dinámica que impusieron Pozzo y Poggi en la mitad de la cancha le permitió a Godoy Cruz dominar las acciones, apoyado en el juego asociado y las pelotas aéreas. En una de las mejores jugadas, Rodríguez aprovechó su oportunidad, cortó una sequía importante y puso en ventaja al Expreso.

image
Alexis Rodríguez fue una de las figuras en el plantel tombino durante la primera etapa.

Alexis Rodríguez fue una de las figuras en el plantel tombino durante la primera etapa.

El equipo de Walter Otta no lograba reaccionar, pero con el correr de los minutos comenzó a crecer a partir del trabajo de Olivares y Bíttolo en el mediocampo. Así, generó algunas aproximaciones con Berterame y Fagúndez, aunque sin la efectividad necesaria. En defensa, Brunet y Burgos respondieron bien para contener los avances visitantes.

Sin embargo, Godoy Cruz cedió terreno y Morón lo llevó contra su arco. A los 35 minutos, tras una infracción, el árbitro sancionó penal y Franco Fagúndez marcó el empate. La reacción del Tomba fue inmediata: tras una recuperación de Poggi, el equipo armó una contra que terminó en el gol de Roberto Pino para el 2 a 1. Sobre el cierre del primer tiempo, Morón desperdició una clara chance de igualar.

image
Godoy Cruz vs Deportivo Morón

Godoy Cruz vs Deportivo Morón

El Expreso se fue al descanso en ventaja, pero en el complemento mostró otra cara. A diferencia del inicio del partido, salió desconcentrado y, al minuto, nuevamente Fagúndez aprovechó para marcar el 2 a 2.

Desde entonces, Morón tomó el control del juego ante la impotencia del conjunto mendocino, que bajó su rendimiento. Toedtli intentó cambiar el rumbo con variantes, pero no obtuvo la respuesta esperada.

image
Axel Rodríguez festeja el primer gol frente al Gallito.

Axel Rodríguez festeja el primer gol frente al Gallito.

Con el partido igualado, la visita manejó los tiempos y contó con algunas chances de contraataque que pudieron darle la victoria, de no ser por las intervenciones de Roberto Ramírez, figura clave para evitar la caída del arco local.

Godoy Cruz, en tanto, no encontró los caminos para generar peligro con claridad. La ocasión más nítida estuvo en los pies de Vicente Poggi, que llegó hasta el fondo y envió un centro bajo, aunque sus compañeros no lograron conectar.

La fiesta inicial en las tribunas terminó en fastidio. El Tomba tuvo todo para quedarse con los tres puntos, pero volvió a dejar escapar la victoria. Si bien se mantiene invicto como local, no logra traducir ese dato en triunfos.

Godoy Cruz no pierde, pero tampoco logra imponerse. Le cuesta sostener el ritmo de juego y eso lo expone a momentos de sufrimiento. Durante un tramo fue un equipo dominante; luego, se diluyó y terminó siendo uno más.

image
Godoy Cruz vs Deportivo Morón

Godoy Cruz vs Deportivo Morón

Minuto a minuto y estadísticas de Godoy Cruz - Deportivo Morón:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El regreso más esperado: Daniel Oldrá vuelve a Godoy Cruz

El regreso más esperado: Daniel Oldrá vuelve a Godoy Cruz

Un conductor volcó en el Corredor del Oeste 

Accidente en el Corredor del Oeste: un conductor volcó y terminó en la banquina

Policía de Mendoza.

Desesperación: una beba sufrió un ahogo en Godoy Cruz y fue salvada por la Policía que rondaba la zona

Nahuel Ariel Martínez Aragón, alias “Tatotito”, a acribilló a balazos a Miguel Ángel Valdivia (24), Alias “Pollo. Gentileza Ministerio de Seguridad.

Condenaron a "Tatotito" a 10 años de prisión por asesinar a tiros a un joven en silla de ruedas