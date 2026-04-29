Condenaron a "Tatotito" a 10 años de prisión por asesinar a tiros a un joven en silla de ruedas

El Tribunal Penal Colegiado Nº 2 le impuso una fuerte condena a Nahuel Ariel Martínez Aragón (21) , conocido en el ambiente delictivo del Oeste de Godoy Cruz como “Tatotito”, por el asesinato de un joven de 24 años que se desplazaba en una silla de ruedas.

Esta mañana la jueza Mónica Romero condenó a “Tatotito” a la pena de 10 años y 11 meses de prisión por la muerte de Miguel Ángel Valdivia , asesinado el 6 de marzo de 2024 en el barrio Campo Papa.

La condena fue dictada al cierre de un juicio abreviado, en el que Martínez se declaró culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, luego de que la fiscal de Homicidios Andrea Lazo conviniera la pena con la defensa del acusado.

Tatotito fue detenido por efectivos de la División Homicidios en mayo de 2024, en el barrio Campo Papa de Godoy Cruz luego de que en una investigación liderada por Gustavo Pirrello, —exfiscal de homicidios y actual Fiscal Adjunto—, se determinara, tras el crimen, que “Tatotito” era la persona que disparó contra la víctima y luego escapó en una moto cuyo conductor sería un sujeto identificado como Matías Nicolás Basay, quien se encuentran prófugo.

Los parientes de la víctima identificaron a los autores como “soldaditos de la Pato”, un grupo enfrentado con la banda de “La Yaqui”, la reconocida líder narco actualmente detenida.

Martínez fue detenido en una vivienda ubicada en la manzana Ñ del barrio Campo Papa, donde se encontraba escondido, aunque tenía domicilio en el asentamiento Aeroclub de la Puntilla, Luján.

Los efectivos de Homicidios, secuestraron en el lugar un celular Samsung J-5 que pertenece al detenido y luego fue trasladado a sede del Polo Judicial donde el fiscal Pirrello, quien lo imputó por homicidio agravado por uso de arma de fuego para luego ordenar su traslado a la cárcel.

Acribillado en una gomería

El 6 de marzo de 2024, a las 19, Valdivia fue asesinado a balazos en una gomería ubicada en Salvador Civit y Joaquín V González de Godoy Cruz. Una persona llamó al 911 e informó que había escuchado varias detonaciones de armas de fuego.

Cuando los efectivos llegaron al lugar hablaron con los vecinos quienes les explicaron que el herido había sido trasladado al hospital El Carmen en un vehículo por los propios vecinos.

Además explicaron que un sujeto le habría disparado varias veces a Valdivia, que estaba en silla de ruedas, y después había huido por la calle Salvador Civit hacia el Oeste en una moto, en la que un conductor lo estaba esperando.

Además, los uniformados observaron varios impactos de bala en la gomería y seis vainas servidas. Al entrevistar a un familiar, este manifestó que la víctima fatal tenía problemas con personas del barrio Covitedic y que serían “soldaditos de la Pato” enfrentados con los de “La Yaqui”, la reconocida líder narco.

A las 19.16 del mismo día personal del hospital El Carmen informó que Valdivia había fallecido. Personal de Análisis Criminal informó que la víctima presentaba antecedentes penales.

Desde ese momento Martínez comenzó a ser buscado por la Policía, incluso era uno de los objetivos del durante un megaoperativo realizado por la Policía de Mendoza el 12 de marzo del mismo año en el barrio Campo Papa de Godoy Cruz y zonas aledañas con el fin de buscar armas, municiones y drogas para desactivar el accionar de bandas dedicadas al narcomenudeo y que, frecuentemente, optan por saldar sus diferencias en violentos tiroteos.