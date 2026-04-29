Confirman dos detenidos por el crimen del empleado municipal ocurrido en Guaymallén

La investigación por el asesinato de Germán David Di Giovambattista, el empleado municipal de 39 años que murió de un balazo durante un intento de robo en Guaymallén, sumó este miércoles un avance clave: dos sospechosos fueron detenidos tras una serie de allanamientos en Maipú.

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La confirmación llegó de la propia ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien destacó el “rápido trabajo investigativo coordinado con la Justicia” que permitió identificar y capturar a los implicados.

El crimen ocurrió el pasado 11 de abril en Bermejo, sobre calle Mathus Hoyos. Según la reconstrucción, al menos cinco delincuentes irrumpieron en la vivienda de la víctima con la intención de robar una motocicleta. Di Giovambattista intentó defenderse con un machete, pero fue asesinado de un disparo.

Detenidos los sospechosos como autores del homicidio ocurrido en Bermejo. Tras allanamientos en Maipú, la Policía de Mendoza logró identificar y detener dos sospechosos vinculados al hecho, en el marco de un rápido trabajo investigativo coordinado con la Justicia.

El caso generó conmoción no solo por la violencia del ataque, sino también por un dato que marcó la investigación: los agresores exigían una moto que la víctima no tenía, lo que abrió la hipótesis de un posible error en el objetivo del asalto.

La familia de la víctima sostiene que los delincuentes se equivocaron de casa, además, porque Di Giovambattista era un empleado municipal que se desempeñada en el área de Automotores, que estaba casado y tenía dos hijas. No tenía problemas con nadie, ni tenía antecedentes.

Las detenciones se concretaron luego de que los dos sospechosos fueran identificados días atrás, en parte gracias al análisis de cámaras de seguridad.

“En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, expresó Rus en redes sociales.