Buscan desesperadamente a un hombre de 54 años con epilepsia que desapareció en Guaymallén

En las últimas horas se produjo la desaparición de un hombre de 54 años identificado como David Alejandro Román , quien fue visto por última vez en Colonia Segovia, en el departamento de Guaymallén y de quien no se tienen noticias desde hace más de dos días.

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La preocupación de su círculo íntimo es extrema debido a sus antecedentes médicos. Desde hace varios años el hombre padece epilepsia con psicosis, una condición que lo sitúa en una situación de "extrema vulnerabilidad" si llegara a sufrir una crisis estando solo, según detallaron sus familiares. Además, enfrenta severos problemas de salud mental, tales como esquizofrenia, episodios psicóticos, depresión y tendencia al suicidio.

Al momento de ser visto por última vez el pasado martes al mediodía , el hombre vestía zapatillas blancas, pantalón cargo y una campera marrón. Según la descripción aportada por sus familiares, es una persona de estatura alta.

Por otro lado, sus hijas confirmaron que al momento de la desaparición no contaba con dinero en efectivo y que tampoco se han registrado movimientos en su tarjeta SUBE , la cual es su único medio de transporte, lo que aumenta la incertidumbre sobre cuál es su paradero.

Según indicaron, el hombre se habría ido de su casa en Colonia Segovia tras una discusión con su pareja. En otras ocasiones similares, David acudía a la casa de su madre, pero en esta oportunidad no fue así, situación que aumenta la preocupación de su familia.

Un elemento que agrava la urgencia es que, antes de desaparecer, envió un mensaje a su pareja manifestando intenciones de quitarse la vida y afirmando que se escondería. Si bien se llevó su medicación, su familia advirtió que en intentos previos ha utilizado esos fármacos para intentar quitarse la vida.

Su familia ha hecho un pedido especial para que la difusión de la noticia se enfoque exclusivamente en ayudar a encontrarlo, apelando a la solidaridad ciudadana para que aparezca con vida.

Ante cualquier información que pueda ser de utilidad, los familiares pidieron dar aviso inmediato a las autoridades policiales o a los números de teléfono adjuntos en la imagen de búsqueda, como así también difundir la imagen para dar con el paradero de David.

Desde las últimas horas la policía ya se encuentra realizando rastrillajes con canes y drones en la zona donde fue visto por última vez, además de entrevistas y averiguaciones en distintos hospitales para intentar localizarlo, aunque hasta el momento no se han reportado novedades sobre su ubicación.