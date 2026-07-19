Le robaron hasta la ropa: dos jóvenes fueron asaltados a punta de cuchillo en Guaymallén

Las víctimas, de 18 y 19 años, fueron sorprendidas por un grupo de delincuentes que las amenazó con un arma blanca. Ocurrió en Pedro Molina y Cristóbal Colón.

En horas de la madrugada, dos jóvenes de 18 y 19 años fueron víctimas de un violento robo en Guaymallén. Un grupo de delincuentes los amenazó con un arma blanca y les robó hasta la ropa que llevaban puesta antes de escapar del lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:35 en la intersección de avenida Pedro Molina y Cristóbal Colón. El robo fue detectado por operadores del sistema de videovigilancia, quienes observaron la secuencia y dieron aviso a la Policía para que interviniera en el lugar.

De acuerdo con la denuncia realizada por las víctimas, los delincuentes las intimidaron con un cuchillo y les exigieron que entregaran sus pertenencias. Tras apoderarse de la ropa y del celular, escaparon antes de la llegada de los efectivos por calle Cervantes.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría 31°, que inició las actuaciones correspondientes para intentar identificar a los autores del asalto. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas.