Choque entre una moto y una camioneta terminó con un vuelco y tres heridos en Guaymallén

En horas de la siesta de este sábado se produjo un grave siniestro vial en el departamento de Guaymallén, donde una moto y una camioneta protagonizaron un choque, dejando a tres personas heridas.

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El accidente ocurrió alrededor de las 13.30 en el cruce de las calles Mitre y Santa María de Oro , donde, por causas que aún se intentan establecer, ambos vehículos impactaron violentamente.

Según el reporte de la Delegación Vial Gran Mendoza, una camioneta Citroën Berlingo , al mando de una mujer de 60 años, circulaba por Santa María de Oro con dirección de oeste a este.

Al llegar a la intersección con calle Mitre, el vehículo fue impactado por una motocicleta Honda Twister 250 en la que viajaban dos jóvenes, ambos de 23 años. La brutalidad del impacto fue tal que la Berlingo perdió la estabilidad y terminó volcada sobre el lateral norte de la calzada.

Como consecuencia del accidente, los tres involucrados resultaron con heridas de diversa gravedad y debieron ser asistidos de urgencia por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El conductor de la moto fue diagnosticado con politraumatismos graves y trasladado al Hospital Italiano y su acompañante también presentó politraumatismos graves y fue derivado a la Clínica Santa María. Mientras que la conductora de la camioneta sufrió politraumatismos y fue llevada al Hospital del Carmen para su atención.

En el lugar trabajó personal policial y de vialidad para realizar las pericias correspondientes y determinar las responsabilidades del siniestro.