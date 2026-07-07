Impactante choque en Panamericana: iba marcha atrás y otro auto lo embistió de lleno

El accidente ocurrió este martes en pleno festejo por la victoria de la Selección Argentina, logrando su pase a cuartos de final. Se investiga el por qué de la insólita maniobra.

Dos personas resultaron heridas este martes tras un violento choque en la Panamericana, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. El accidente quedó registrado por testigos que compartieron las imágenes en redes sociales, sorprendiendo la extraña maniobra de uno de los autos y el fuerte impacto.

El hecho se produjo cuando uno de los vehículos comenzó a andar marcha atrás sobre plena autopista, con poca circulación pero con autos al fín. En ese momento, un conductor que avanzaba por el carril izquierdo no logró evitar la insólita maniobra y lo embistió de lleno, chocando contra el guardarraíl.

Impactante video del accidente en Panamericana El video que circula en todas las redes sociales fue grabado por una mujer que observaba la escena desde el puente peatonal, todo sucediendo mientras continuaban los festejos por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026.

Según informó un medio local, una de las personas heridas fue trasladada en ambulancia a un centro de salud, mientras que la otra recibió atención médica en el lugar. Hasta el momento, no se informó por qué el conductor circulaba en reversa.

Como era de esperarse, el choque provocó importantes demoras y obligó a realizar desvíos en la autopista. En el operativo trabajaron efectivos policiales, personal de seguridad vial y equipos de emergencia para asistir a los heridos y normalizar la circulación.

Una vez retirados los vehículos involucrados, el tránsito comenzó a restablecerse de manera gradual.