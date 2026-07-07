7 de julio de 2026 - 20:52

Impactante choque en Panamericana: iba marcha atrás y otro auto lo embistió de lleno

El accidente ocurrió este martes en pleno festejo por la victoria de la Selección Argentina, logrando su pase a cuartos de final. Se investiga el por qué de la insólita maniobra.

Impactante accidente en Panamericana, camino a Ciudad de Buenos Aires.

Impactante accidente en Panamericana, camino a Ciudad de Buenos Aires.

Foto:

Dos personas resultaron heridas este martes tras un violento choque en la Panamericana, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. El accidente quedó registrado por testigos que compartieron las imágenes en redes sociales, sorprendiendo la extraña maniobra de uno de los autos y el fuerte impacto.

Leé además

Por intento de femicidio codenaron a 11 años de cárcel a Juan Pablo Santibáñez. Facebook

Intentó asesinar a su expareja en Tupungato y lo condenaron a 11 años de prisión

Por Oscar Guillén
M.W.H.Z., de 35 años, detenido por el homicidio de Alex Daniel Rodríguez Videla, de 15 años.

Detuvieron a uno de los asesinos de Alex, el adolescente baleado cuando iba a visitar a su novia

Por Oscar Guillén

El hecho se produjo cuando uno de los vehículos comenzó a andar marcha atrás sobre plena autopista, con poca circulación pero con autos al fín. En ese momento, un conductor que avanzaba por el carril izquierdo no logró evitar la insólita maniobra y lo embistió de lleno, chocando contra el guardarraíl.

Impactante video del accidente en Panamericana

El video que circula en todas las redes sociales fue grabado por una mujer que observaba la escena desde el puente peatonal, todo sucediendo mientras continuaban los festejos por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026.

Según informó un medio local, una de las personas heridas fue trasladada en ambulancia a un centro de salud, mientras que la otra recibió atención médica en el lugar. Hasta el momento, no se informó por qué el conductor circulaba en reversa.

Como era de esperarse, el choque provocó importantes demoras y obligó a realizar desvíos en la autopista. En el operativo trabajaron efectivos policiales, personal de seguridad vial y equipos de emergencia para asistir a los heridos y normalizar la circulación.

Una vez retirados los vehículos involucrados, el tránsito comenzó a restablecerse de manera gradual.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pedro Reinaldo Miranda, el oftalmólogo condenado por estafar a pacientes.

Condenaron al oftalmólogo que estafó a unos 40 pacientes con USD 190 mil: podrá seguir ejerciendo

Por Oscar Guillén
La casa de María Cristina Trejo, anciana asesinada en Córdoba

Mató a golpes a una anciana y dejó abiertas las llaves de gas: creen que "se aprovechó de su confianza"

Por Redacción Policiales
procesaron al dueno de manaos tras asegurar que compro de contado a cunnington, su principal competidor

Procesaron al dueño de Manaos tras asegurar que compró "de contado" a Cunnington, su principal competidor

Por Redacción Policiales
Detuvieron al presunto autor del robo a una panadería de Godoy Cruz tras un allanamiento

Cayó el sospechoso de asaltar una panadería en Godoy Cruz en un operativo por violencia de género

Por Redacción Policiales