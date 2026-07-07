7 de julio de 2026 - 11:12

Procesaron al dueño de Manaos tras asegurar que compró "de contado" a Cunnington, su principal competidor

La Justicia Federal de Morón procesó sin prisión preventiva al empresario Orlando Canido por una presunta evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio 2020. El fabricante de Manaos aseguró que compró Cunnington "en efectivo y de contado" y se refirió con ironía a la causa judicial.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Juzgado Federal N° 2 de Morón procesó sin prisión preventiva al empresario Orlando Eduardo Canido, propietario de Manaos, por el presunto delito de evasión tributaria simple en relación con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2020.

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La resolución, firmada por el juez Jorge Rodríguez en el marco del expediente N° 5439/2024, también alcanzó a la empresa Refres Now S.A., que quedó procesada por el mismo hecho investigado.

Como parte de la medida, el magistrado dispuso un embargo preventivo de 250 millones de pesos sobre los bienes de Canido y otro por el mismo monto sobre los activos de la firma, con el objetivo de garantizar el eventual cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que investiga un presunto incumplimiento de las obligaciones tributarias vinculadas al Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2020. El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva, por lo que el empresario continuará en libertad mientras avanza la investigación.

La respuesta de Canido

En medio de la investigación judicial, Canido brindó una entrevista en la que habló sobre la reciente compra de la marca Cunnington y se refirió con tono irónico a la causa en su contra.

El empresario contó que la operación se concretó "en efectivo, de contado" y explicó que respondió a una estrategia comercial para eliminar a uno de sus principales competidores en el mercado de las gaseosas.

"Hablé con el número dos de Cunnington y le dije: 'Te conviene vendérmela a mí'. Fuimos al banco e hicimos la operación en efectivo, de contado", relató durante una entrevista en La Fábrica del Podcast.

Además, hizo referencia a la investigación por presunta evasión fiscal.

"En los diarios dice que evadí como mil millones. Bueno, entonces pensé dónde pongo esa plata; fui y compré Cunnington, y en blanco la compré", expresó entre risas.

Canido sostuvo que la adquisición tuvo un objetivo estratégico. Según explicó, cuando comenzó a fabricar Manaos, hace más de dos décadas, existían 43 empresas de gaseosas en el país y actualmente quedan apenas seis.

"Hoy, en Buenos Aires, somos dos: Manaos, con el 85% del mercado, y Cunnington, con el 15%", afirmó.

El empresario también reveló que decidió avanzar con la compra tras enterarse de que la marca podía quedar en manos de una compañía internacional.

"Me había enterado de que la iba a comprar Heineken. Ahí iba a ser una guerra con mucho más poder de fuego, así que fui a hablar con Guillermo Raed y le dije: 'A vos te conviene vendérmela a mí porque así no quedan más marcas en Argentina'", concluyó.

Mientras tanto, la causa por presunta evasión tributaria continuará su curso en el Juzgado Federal N° 2 de Morón, que deberá determinar la responsabilidad penal del empresario y de la firma Refres Now S.A.

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