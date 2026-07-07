Atacó a balazos a su pareja, creyó que la había matado y se suicidó

Un hombre de 55 años fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza luego de atacar a balazos a su pareja , una mujer de 46 años que permanece internada en estado crítico. Los investigadores sospechan que el agresor creyó haberla asesinado antes de quitarse la vida.

Cayó el sospechoso de asaltar una panadería en Godoy Cruz en un operativo por violencia de género

Procesaron al dueño de Manaos tras asegurar que compró "de contado" a Cunnington, su principal competidor

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en una vivienda de la localidad de San Antonio Norte , ubicada sobre la Ruta Provincial 211, a unos 21 kilómetros de la capital de Santiago del Estero .

La víctima fue identificada como Valeria Villalba , de 46 años, mientras que el agresor fallecido es Ubaldo Iñíguez , de 55.

Según la reconstrucción, Villalba alcanzó a llamar por teléfono a su hija Ana para pedir auxilio tras mantener una fuerte discusión con Iñíguez.

La joven despertó a su pareja y ambos caminaron hasta la vivienda de la mujer, un recorrido de aproximadamente cinco minutos. Sin embargo, al llegar encontraron la casa cerrada y, pese a golpear la puerta en reiteradas oportunidades, nadie respondió.

Su hija llegó al lugar pero llamó la puerta y nadie la atendió. Nuevo Diario

Ante la sospecha de que algo grave había ocurrido, decidieron forzar una ventana que daba a la habitación matrimonial. Allí encontraron una escena dramática.

La informaron de los investigadores indica que Iñíguez yacía sobre la cama con una herida de arma de fuego en la cabeza, un revólver apoyado sobre el pecho y abundante sangre en el rostro. A pocos metros, junto a la cama, estaba Villalba, también gravemente herida.

Tras el hallazgo, la hija de la víctima alertó a la Policía y minutos después arribó una ambulancia. Los médicos confirmaron que el hombre ya había fallecido, mientras que Villalba todavía presentaba signos vitales.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde los estudios determinaron que había recibido cuatro impactos de bala: dos en el rostro, uno en el tórax y otro en la espalda.

Debido a la gravedad de las heridas, fue sometida a una intervención quirúrgica y continúa internada en estado crítico.

Al momento del ataque, el hijo menor de Villalba, de 12 años, no se encontraba en la casa. Según indicaron familiares de Iñíguez, el niño había decidido pasar la noche anterior en la casa de una de sus hermanas, ubicada en el mismo barrio.

La mujer está internada grave.

La causa quedó a cargo del Departamento de Homicidios, cuyos efectivos secuestraron los teléfonos celulares de ambos involucrados para realizar las pericias correspondientes.

Además, el cuerpo de Iñíguez fue trasladado para la realización de la autopsia, mientras los investigadores buscan reconstruir las horas previas al ataque y determinar las circunstancias que desencadenaron el violento episodio.

El medio Nuevo Diario indicó que la pareja convivía desde hacía unos cinco años en una vivienda que habían construido sobre un terreno perteneciente al padre del agresor.

Iñíguez había trabajado durante años como mozo en una tradicional confitería de la ciudad de Santiago del Estero y, tras el cierre del local, comenzó a desempeñarse como albañil, pero continuó realizando trabajos eventuales en gastronomía. Fue en ese ámbito donde conoció a Villalba, cocinera en distintos eventos sociales, con quien inició la relación.