Revocan la domiciliaria a la dueña de un hostel acusada de traer ilegalmente a Mendoza a delincuentes chilenos

El Juzgado Federal de Garantías N.° 1 le revocó la prisión domiciliaria a la dueña de un hostel de Guaymallén que está acusada de ser la je fa de una banda dedicada a ingresar a Mendoza delincuentes chilenos de forma ilegal.

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Carolina Neumann (44), una misionera dueña del Hostel Carolina —ubicado en Bandera de los Andes 279, muy cerca de la Terminal—, fue detenida el 6 de mayo pasado, luego de ser imputada por “realizar, promover o facilitar el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a la República Argentina” , como una actividad habitual.

Tras conseguir el beneficio de la prisión domiciliaria, el viernes pasado desde el juzgado fueron a ver si Neumann cumplía con la medida judicial y descubrieron que no se encontraba en su hotel. Ante la novedad, el juez federal Marcelo Garnica ordenó su detención, algo que se produjo el mismo viernes pasado cuando la acusada fue a una audiencia a los Tribunales Federales.

Una tarjeta del hostel de Guaymallén, secuestrada a un ciudadano chileno detenido en nuestro país, fue la punta de la investigación que realizó durante varios meses la Unidad Fiscal de Mendoza - Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, y que condujo al alojamiento regenteado por Neumann.

La Fiscalía contabiliza cuatro hechos y hay dos ciudadanos chilenos detenidos, ambos fugitivos de la ley del vecino país, con medidas pendientes o pedidos de captura.

Los chilenos “flojos de papeles” llegaban a la frontera, se bajaban del auto y pasaban caminando, previo a analizar cómo estaba el movimiento en la Aduana. Luego, subían a otro vehículo, que en algunos casos era de Neumann o bien alquilado.

Para la Fiscalía, Neumann encabezaría una pequeña organización que se especializaba en el traslado clandestino de ciudadanos que buscaban evadir la acción de la justicia, utilizando una red logística que incluía el resguardo de personas, tráfico de armas y producción de estupefacientes.

Marihuana en el hostel

El 6 de mayo pasado, gendarmes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” ejecutaron seis órdenes de allanamiento.

Durante el registro del Hostel Carolina, los uniformados descubrieron una plantación de marihuana bajo la modalidad indoor. El lugar incluía una habitación de secado de grandes dimensiones, dos invernaderos con sistemas de riego automatizado y tecnología climática para el cultivo intensivo.

Gendarmería decomisó 9,083 kilos de marihuana (cogollos y picadura), 67 plantas de cannabis, 391 semillas, 25 municiones calibre 9 mm, inhibidores de señal y dos vehículos. Asimismo, se incautó dinero en efectivo (750.000 pesos, 220 dólares y 451.000 pesos chilenos), junto a 13 teléfonos celulares y documentación clave, como pasaportes y carnets de identidad extranjeros.

El equipamiento tecnológico desmantelado incluyó paneles LED, extractores industriales con control de temperatura, humidificadores ultrasónicos y sistemas de riego por goteo, lo que confirma la envergadura de la infraestructura productiva.

El procedimiento, ordenado por la Unidad Fiscal de Mendoza - Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos y el Juzgado Federal de Garantías N.° 1, incluyó la detención de la dueña del alojamiento, en tanto que siete pasajeros quedaron aprehendidos.