Condenaron a un ladrón por la muerte de una anciana de San Rafael que murió de un paro cardíaco

La Justicia de San Rafael condenó a Jon Franco Aksenen (29) a 10 años de prisión , luego de que se declarara culpable de la muerte de Clara Rosario Rodríguez, una anciana de 74 años que falleció en su casa, lugar al que el imputado ingresó para robar, en un caso que conmocionó a la zona.

El fallo fue homologado esta mañana por el juez Claudio Gil, en una audiencia en la que se cerró un juicio abreviado cuya pena fue convenida entre el fiscal Javier Giaroli y la defensa por el delito de homicidio en ocasión de robo.

Clara Rosario Rodríguez murió el 30 de noviembre de 2025 a causa de un paro cardíaco. La hipótesis que manejaron inicialmente los investigadores es que se debió al susto que sufrió al encontrarse con el delincuente en su propia casa.

La muerte de Clara Rodríguez, en su casa ubicada en calle Lavalle al 600 de San Rafael, generó la alarma de los vecinos de la zona, que escucharon gritos en la vivienda de la víctima, quien vivía sola. Un llamado de una vecina ingresó al servicio de emergencias 911, advirtiendo que había sentido un pedido de auxilio que provenía de la casa de Rodríguez e indicando la dirección de la mujer.

Minutos más tarde, un móvil policial de la Comisaría 32° se desplazó hasta el lugar. Los uniformados, junto a algunos vecinos, ingresaron a la vivienda y encontraron a la septuagenaria sin vida. Su cuerpo estaba en el piso de su habitación, sin signos vitales, en tanto que no presentaba signos de violencia visibles ni en el cuerpo ni en la habitación. Un médico del SEC que fue desplazado al lugar, tras el pedido policial, confirmó que la mujer había fallecido.

La vecina que había llamado a la Policía indicó a los investigadores que la ventana de la cocina se encontraba abierta y la tela mosquitera que la cubría estaba rota. En tanto que la hija de Clara, que también se hizo presente, indicó a los uniformados que no estaba el teléfono de su madre y que algunos objetos dentro de la vivienda no estaban en su posición habitual.

Hasta el lugar llegaron también los fiscales Javier Giaroli y Matías Guajardo, junto al ayudante fiscal Eduardo Chambart, quienes supervisaron las tareas iniciales realizadas por personal de Policía Científica y Canes, además de otras medidas de rigor. Luego, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para la necropsia.

Ya desde el comienzo de la pesquisa, la primera hipótesis sobre la que trabajaron los investigadores fue que se habría producido un robo y que los autores del mismo escaparon al sentir los gritos. En el mismo sentido, se determinó que Clara Rosario Rodríguez murió luego de descompensarse por el susto que le produjo la presencia del delincuente.

Investigación policial en San Rafael tras el homicidio de la anciana

Tras conocerse la muerte de la mujer, uniformados de la Comisaría 32° de San Rafael y personal de la Investigaciones (PDI) sureña comenzaron a investigar el posible robo y, tras realizar tareas operativas por la zona, lograron identificar al sospechoso, quien fue detenido en la vía pública luego de que intentara escapar. Tras ser aprehendido, quedó alojado en una celda de seccional.

Al día siguiente, la fiscal Andrea Rossi —subrogando a su par, Javier Giaroli— imputó a Jon Franco Aksenen.

Posteriormente, efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Edison y allí detuvieron a una mujer que también habría participado del hecho. En este caso, la sospechosa fue derivada a la Comisaría 60°, por orden del ayudante fiscal Chambart.