15 de junio de 2026 - 12:35

Tras la muerte de un comerciante de Rivadavia, imputaron por homicidio a los tres detenidos

Daniel Oscar Morán Castro, Lautaro Jeremías Ellena y Marcos Jesús Ellena están acusados de homicidio criminis causa, que prevé la prisión perpetua como única pena. Están detenidos por la muerte de Nelson Antonio Del Re, ocurrida días atrás tras ser baleado el 8 de febrero pasado.

La moto secuestrada a los delincuentes que le dispararon a Nelson Del Re. | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

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El viernes pasado, Daniel Oscar Morán Castro (53) y sus sobrinos Lautaro Jeremías Ellena (21) y Marcos Jesús Ellena (18) fueron imputados por homicidio criminis causa, delito que prevé la prisión perpetua como única pena.

Los tres estaban acusados por tentativa de homicidio criminis causa hasta el jueves pasado, cuando Del Re falleció en el Hospital Central, donde luchaba por su vida luego de haber recibido un disparo el 8 de febrero en el distrito de Los Corralitos, en Guaymallén.

Ese día, el comerciante sufrió un violento ataque cuando iba a comprar una moto que se ofrecía en redes sociales, acompañado de su hijo, su mujer (Silvina Jaquelina Urzi) y otra persona, llamada Alejandro Antonio Martínez.

El comerciante se encontraba internado en terapia intensiva del Hospital Central luego de ingresar con una herida de arma de fuego en el abdomen y otra en el miembro inferior izquierdo.

Detalles de la investigación

La frustrada compra tuvo lugar aproximadamente a las 16 del domingo 8 de febrero pasado en la intersección de las calles Milagros e Infanta Isabel, en Los Corralitos.

Las víctimas acudieron al lugar a bordo de una camioneta para concretar la compra de una motocicleta por la suma de $2.500.000, operación que previamente había sido pactada vía WhatsApp, tras un contacto inicial por Facebook (Marketplace).

Al arribar, fueron abordados por Lautaro Jeremías Ellena, quien se desplazaba con muletas y tenía un yeso en la pierna derecha. Tras indicarles dónde estacionar, Ellena extrajo un arma de fuego exigiendo el dinero. Ante la resistencia de la víctima, habría disparado a corta distancia, impactando uno de los proyectiles en el pecho de Del Re.

Simultáneamente, Marcos Jesús Ellena abordó a la pareja de Del Re, Silvina Jaquelina Urzi, y habría gatillado el arma contra su cabeza sin que salieran los disparos. Luego apuntó contra el conductor de la camioneta, provocando el estallido de los cristales que le produjeron heridas cortantes en el rostro al menor de edad que estaba dentro del vehículo.

Los dos sujetos se fugaron en una motocicleta marca KTM, color anaranjado y negro, conducida por un menor de 15 años (inimputable) que aguardó en el lugar para asegurar la huida inmediata de los agresores.

Durante el posterior procedimiento policial, los uniformados rastrillaron la zona, donde encontraron la moto y detectaron que en las cercanías había tierra removida. Cuando comenzaron a excavar, dieron con un pequeño maletín negro que contenía una pistola calibre 9 milímetros con el cargador colocado y 26 municiones. Además, secuestraron tres teléfonos celulares pertenecientes a los sospechosos.

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