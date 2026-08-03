3 de agosto de 2026 - 13:46

Denuncias archivadas y tildada de "muy tóxica": quién es la joven detenida por matar a su novio de una puñalada

Es investigada por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia (29), ocurrido en Chaco. "Esa chica es muy mala, muy tóxica", dijo la hermana de la víctima.

Crimen de Matías Álvarez Guardia en Chaco: detuvieron a su novia Victoria Cantero

Crimen de Matías Álvarez Guardia en Chaco: detuvieron a su novia Victoria Cantero

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Crimen de Matías Álvarez Guardia en Chaco: detuvieron a su novia Victoria Cantero

Crimen de Matías Álvarez Guardia en Chaco: detuvieron a su novia Victoria Cantero

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El posteo de la hermana de Matías Álvarez Guardia, el joven asesinado en Chaco

El posteo de la hermana de Matías Álvarez Guardia, el joven asesinado en Chaco

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Justicia de Chaco investiga el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, un joven de 29 años que murió tras recibir una puñalada en el pecho durante una discusión ocurrida en una vivienda de Resistencia. Por el hecho fue detenida su novia, Victoria Cantero, de 25 años, quien quedó acusada mientras avanza la investigación.

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Según la prensa chaqueña, el episodio se registró el domingo en una casa ubicada sobre calle Donovan al 1400. Según los primeros datos de la causa, en medio de una pelea la víctima recibió una profunda herida de arma blanca en el lado derecho del tórax.

Tras el ataque, un amigo trasladó de urgencia al joven de 29 años al Hospital Julio C. Perrando, donde fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, pese al esfuerzo de los médicos, falleció a causa de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Crimen de Matías Álvarez Guardia en Chaco: detuvieron a su novia Victoria Cantero

Crimen de Matías Álvarez Guardia en Chaco: detuvieron a su novia Victoria Cantero

La Justicia busca determinar cuál fue la secuencia exacta de los hechos y reconstruir lo ocurrido durante las horas previas al crimen.

Por el caso quedó detenida Victoria Cantero (25), pareja de Matías, quien negó haber atacado a su novio y ofreció una versión diferente de lo ocurrido.

Según declaró ante los investigadores, recibió el llamado de un amigo para que se acercara al domicilio y, al llegar, encontró a Matías herido y tendido sobre la vereda.

Los episodios previos de la pareja: discusiones, agresiones y daños

Mientras avanza la investigación, familiares y allegados de la víctima describieron una relación marcada por discusiones y separaciones frecuentes.

Según esos testimonios, la pareja había retomado recientemente el vínculo luego de varios distanciamientos.

Entre los antecedentes mencionados por el entorno de Matías, señalaron episodios en los que la joven habría provocado daños en el vehículo de la víctima, roto el parabrisas de su automóvil, protagonizado agresiones físicas y generado situaciones de violencia durante distintas discusiones.

Crimen de Matías Álvarez Guardia en Chaco: detuvieron a su novia Victoria Cantero

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También recordaron un incidente en el que golpeó reiteradamente el portón de la vivienda del joven durante una pelea.

Por ahora, Victoria Cantero permanece detenida en la Comisaría Quinta de Resistencia y en las próximas horas deberá prestar declaración ante la Justicia.

La investigación está a cargo de personal de la Dirección General de Investigaciones, la Dirección de Policía de Investigaciones y el Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, que trabajan para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Fuerte pedido de justicia de la familia de Matías: "Destruiste una familia"

Luego de conocerse el homicidio, la hermana de Matías publicó un fuerte mensaje en redes sociales reclamando justicia.

"Que se haga viral y pido justicia por mi hermano. Lo mataste sin compasión. No se pudo defender. Ojalá te pudras en la cárcel. Sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera. Destruiste una familia", escribió la joven llamada Noelia Guardia.

En otro tramo de la publicación aseguró que luchará para que la acusada permanezca detenida.

El posteo de la hermana de Matías Álvarez Guardia, el joven asesinado en Chaco

El posteo de la hermana de Matías Álvarez Guardia, el joven asesinado en Chaco

"Yo me voy a encargar de que no salgas nunca más de la cárcel. Te llevaste lo que más amo en la vida. Hay un Dios que todo lo ve. Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste", dijo.

Durante el velatorio de este lunes, Noelia amplió que había dos denuncias previas contra la joven detenida. Según afirmó, ambas fueron realizadas por su hermano en la Comisaría Quinta Metropolitana, una en 2024 y otra en 2025.

"Él sí le hizo dos denuncias por violencia a ella y eso se archivó, no siguió. Se hicieron en la Comisaría Quinta, nunca prosperó", aseguró.

"Esa chica es muy mala, muy tóxica. Su familia también es cómplice", agregó Noelia, en declaraciones citadas por Diario Chaco.

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