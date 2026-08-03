3 de agosto de 2026 - 08:38

Le fracturaron una pierna de un tiro en medio de una feroz pelea en Las Heras

El hecho se registró cerca de las 0.10 en calle Gobernador Civit. El herido, un hombre de 31 años, fue derivado al hospital Central.

Le fracturaron una pierna de un tiro en medio de una feroz pelea en Las Heras

Le fracturaron una pierna de un tiro en medio de una feroz pelea en Las Heras

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Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 31 años resultó herido de un disparo durante una presunta riña ocurrida en la madrugada de este domingo en Las Heras. La Policía trabaja para identificar a los autores del ataque, quienes escaparon antes de la llegada de los efectivos.

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Ante la complejidad de su cuadro, se dispuso su traslado inmediato y de urgencia al Hospital Central.

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El hecho se registró cerca de las 0.10 en calle Gobernador Civit al 1800, jurisdicción de la Subcomisaría Iriarte, luego de que un llamado al 911 alertara sobre detonaciones de arma de fuego contra una persona en la vía pública.

Cuando el personal policial arribó al lugar, constató que la víctima ya había sido trasladada al Hospital Carrillo. Allí fue asistida por una herida de arma de fuego que le provocó una fractura de peroné izquierdo, por lo que posteriormente fue derivada al Hospital Central para una atención de mayor complejidad.

De acuerdo con el testimonio de un familiar, el hombre había mantenido una discusión con varios sujetos, quienes en medio del enfrentamiento efectuaron los disparos y luego huyeron del lugar.

Fuentes policiales identificaron al herido como B.D.G., de 31 años, quien registra antecedentes por robos, portación ilegal de arma de fuego, amenazas y hurto en contexto de violencia de género.

Por disposición de la Oficina Fiscal interviniente, personal de Policía Científica realizó las pericias en la escena y se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho e identificar a los responsables del ataque.

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