1 de agosto de 2026 - 17:05

Accidente en Las Heras: un motociclista se encuentra en estado crítico tras chocar con un colectivo

El hecho ocurrió este mediodía y el conductor de la moto sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y fue derivado de urgencia al Hospital Central.

Ante la complejidad de su cuadro, se dispuso su traslado inmediato y de urgencia al Hospital Central.

Ante la complejidad de su cuadro, se dispuso su traslado inmediato y de urgencia al Hospital Central.

Foto:

web
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este sábado un colectivo del Grupo 400 y una moto protagonizaron un violento choque en el departamento de Las Heras, donde el conductor del rodado menor resultó con graves heridas y fue internado en el Hospital Central.

Leé además

La iglesia está ubicada en Independencia al 400 de Las Heras. Google Street. 

Robaron varias veces en una iglesia evangélica y el pastor hizo un video para denunciar "zona liberada"
La diputada provincial suspendida Janina Ortiz. Archivo Los Andes

La Justicia estira una definición clave sobre Janina Ortiz, imputada por peculado y coacciones

El hecho ocurrió alrededor de las 11.30 en la intersección de calles Olascoaga y 3 de Febrero. De acuerdo con las pericias preliminares, el transporte público, conducido por un hombre de 38 años, circulaba por la calle Olascoaga en dirección de sur a norte.

Por motivos que aún son objeto de investigación judicial, el vehículo de mayor tamaño fue impactado por la motocicleta, quien transitaba por la arteria 3 de Febrero en sentido este a oeste.

La alerta fue dada de manera inmediata por varios vecinos y testigos a través de la línea de emergencias 911. Al arribar al lugar, los profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron la gravedad del cuadro del motociclista, quien presentaba politraumatismos varios y un traumatismo encéfalo craneano grave.

Ante la urgencia de su condición, el herido fue trasladado de inmediato al Hospital Central para recibir atención especializada.

En el sitio del suceso trabajó personal policial y la Oficina Fiscal correspondiente, la cual ordenó las medidas de rigor para determinar las responsabilidades del siniestro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Denuncian el hallazgo de residuos patógenos de una clínica de Godoy Cruz en El Challao

Denuncian el hallazgo de residuos patógenos de una clínica de Godoy Cruz en El Challao

Las Heras: un motociclista murió tras chocar contra una camionera

Las Heras: un motociclista falleció tras un violento choque frontal contra una camioneta

Nueve allanamientos y dos detenidos por el ataque a policías en San Martín.

Murió el hombre baleado en Las Heras y buscan al agresor: el móvil sería la venta de una casa

Imagen ilustrativa . - Los Andes

Condenaron a 14 años de cárcel al "sushiman" que mató a un joven con un cuchillo de cocina