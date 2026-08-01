Accidente en Las Heras: un motociclista se encuentra en estado crítico tras chocar con un colectivo

Este sábado un colectivo del Grupo 400 y una moto protagonizaron un violento choque en el departamento de Las Heras, donde el conductor del rodado menor resultó con graves heridas y fue internado en el Hospital Central.
El hecho ocurrió este mediodía y el conductor de la moto sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y fue derivado de urgencia al Hospital Central.
Este sábado un colectivo del Grupo 400 y una moto protagonizaron un violento choque en el departamento de Las Heras, donde el conductor del rodado menor resultó con graves heridas y fue internado en el Hospital Central.
El hecho ocurrió alrededor de las 11.30 en la intersección de calles Olascoaga y 3 de Febrero. De acuerdo con las pericias preliminares, el transporte público, conducido por un hombre de 38 años, circulaba por la calle Olascoaga en dirección de sur a norte.
Por motivos que aún son objeto de investigación judicial, el vehículo de mayor tamaño fue impactado por la motocicleta, quien transitaba por la arteria 3 de Febrero en sentido este a oeste.
La alerta fue dada de manera inmediata por varios vecinos y testigos a través de la línea de emergencias 911. Al arribar al lugar, los profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron la gravedad del cuadro del motociclista, quien presentaba politraumatismos varios y un traumatismo encéfalo craneano grave.
Ante la urgencia de su condición, el herido fue trasladado de inmediato al Hospital Central para recibir atención especializada.
En el sitio del suceso trabajó personal policial y la Oficina Fiscal correspondiente, la cual ordenó las medidas de rigor para determinar las responsabilidades del siniestro.