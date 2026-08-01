Accidente en Las Heras: un motociclista se encuentra en estado crítico tras chocar con un colectivo

El hecho ocurrió este mediodía y el conductor de la moto sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y fue derivado de urgencia al Hospital Central.

Ante la complejidad de su cuadro, se dispuso su traslado inmediato y de urgencia al Hospital Central.

Este sábado un colectivo del Grupo 400 y una moto protagonizaron un violento choque en el departamento de Las Heras, donde el conductor del rodado menor resultó con graves heridas y fue internado en el Hospital Central.

El hecho ocurrió alrededor de las 11.30 en la intersección de calles Olascoaga y 3 de Febrero. De acuerdo con las pericias preliminares, el transporte público, conducido por un hombre de 38 años, circulaba por la calle Olascoaga en dirección de sur a norte.

Por motivos que aún son objeto de investigación judicial, el vehículo de mayor tamaño fue impactado por la motocicleta, quien transitaba por la arteria 3 de Febrero en sentido este a oeste.

La alerta fue dada de manera inmediata por varios vecinos y testigos a través de la línea de emergencias 911. Al arribar al lugar, los profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron la gravedad del cuadro del motociclista, quien presentaba politraumatismos varios y un traumatismo encéfalo craneano grave.

Ante la urgencia de su condición, el herido fue trasladado de inmediato al Hospital Central para recibir atención especializada.