La Justicia estira una definición clave sobre Janina Ortiz, imputada por peculado y coacciones

La diputada provincial suspendida de La Unión Mendocina , Janina Ortiz , enfrenta dos causas que se desprenden de su gestión junto al exintendente Daniel Orozco en la Municipalidad de Las Heras . Una de ellas es por peculado , en la que también está imputado su esposo, y la otra es por coacciones y amenazas .

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En el marco de la segunda causa, este jueves se desarrolló una audiencia de oposición a la citación a juicio , convocada por la jueza Dolores Ramón . Allí, la defensa de Ortiz, encabezada por el abogado Raúl Burela , manifestó su rechazo al requerimiento y solicitó el sobreseimiento de la acusada.

En contacto con Los Andes , Burela explicó que la convocatoria los sorprendió, ya que aseguró que ambas causas están unificadas y recordó que en junio pasado ya se habían opuesto a la elevación a juicio de la causa conocida como "cooperativa fantasma" .

El letrado señaló que esperaban una decisión de la jueza sobre si correspondía elevar la causa a juicio o desestimar ese paso. Sin embargo, finalmente se dispuso un cuarto intermedio , sin una fecha definida para la reanudación de la audiencia.

Ortiz fue imputada el 19 de junio de 2024 por coacciones agravadas , luego de que la Suprema Corte de Justicia emitiera un fallo en su contra que allanó el camino para el avance de la investigación del fiscal Juan Tichelli .

La exfuncionaria de Las Heras está acusada de haber presionado a una empleada municipal para que grabara a un funcionario de la comuna, el entonces subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart (también imputado en la otra causa). Posteriormente, según sostiene el expediente judicial, la habría obligado a entregarle esa grabación "con un 38 sobre la mesa", en alusión a un arma de fuego.

Los argumentos del rechazo de la defensa

El abogado de Ortiz sostuvo que "en la primera oposición a la elevación a juicio, entendiendo que están unificados los expedientes, nosotros dimos nuestros argumentos".

Y agregó: "El Ministerio Público Fiscal tiene este expediente de coacciones, que es la prueba madre para relacionar a mi clienta con el expediente de peculado, porque, si no, no tiene ninguna prueba objetiva para vincularla con ese hecho".

Además, afirmó: "La causa se eleva a juicio con un audio ilegal, por eso nosotros planteamos la nulidad. Estamos ante una gravedad institucional y jurídica en la provincia de Mendoza sin precedentes".

"No sabemos la veracidad del audio, porque no hay controles del Ministerio Público Fiscal para determinar si ese audio es verídico o no", planteó.

La causa que enfrentan Janina Ortiz y Daniel Orozco

La diputada provincial suspendida también está imputada por el delito de peculado, a partir de presuntas irregularidades detectadas durante la gestión municipal de Las Heras.

El expediente gira en torno a la cooperativa "Manos a la Obra", que presuntamente recibía fondos municipales por servicios de limpieza y reciclaje que, según la acusación, nunca fueron efectivamente prestados.

De acuerdo con la investigación judicial, a través de esa estructura se habrían desviado alrededor de 200 mil dólares mediante contrataciones irregulares, utilización de planillas con firmas presuntamente falsificadas y trabajadores que ni siquiera integraban la cooperativa.

En el pedido de elevación a juicio también fueron incluidos el exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart; el contador Juan Pablo Pandolfi; el exconcejal Matías Mostaccio; Adrián "Moco" Pérez; y el excontador Daniel Germán Herrera.

La acusación se apoya en documentación administrativa, movimientos bancarios, testimonios y también en conversaciones halladas en el teléfono celular de Pandolfi, donde quedaron registrados intercambios vinculados al presunto desvío de fondos municipales.