Después de un año reactivan la histórica Bicameral de Seguridad con una reforma en discusión

La Legislatura de Mendoza avanza con la reconstrucción de la Comisión Bicameral de Seguridad , un organismo de control y análisis del sistema provincial de seguridad pública que estuvo sin funcionamiento formal durante más de un año .

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Con la designación de nuevos integrantes en ambas cámaras, el cuerpo quedaría conformado en las próximas semanas y podría comenzar a sesionar hacia mediados de agosto .

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la resolución con los representantes que integrarán la comisión, mientras que el Senado tratará el próximo martes la designación de sus miembros. Una vez completado ese proceso, se espera la convocatoria al primer encuentro de la nueva etapa.

En la Cámara Baja, los legisladores designados son César Cattaneo (UCR), Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza), Federico Palazzo (La Libertad Avanza), Cintia Gómez (PRO), Germán Gómez (PJ), Lidia Quintana (Fuerza Patria) y Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos).

Por el Senado, los representantes serán David Sáez y Néstor Majul (UCR), Macarena D'Ambrogio (La Libertad Avanza), Félix González (Fuerza Patria), Luis Novillo (Peronismo), Armando Magistretti (Partido Demócrata) y Dugar Chappel (Partido Verde). La resolución será tratada por la Cámara Alta el próximo martes.

Desde de Diputados indicaron que algunos nombres podrían modificarse antes de la primera reunión del cuerpo, aunque en principio esa sería la composición acordada entre los distintos bloques.

El presidente del bloque del peronismo de la Cámara de Diputados, Germán Gómez. Archivo Los Andes

Una comisión que estuvo más de un año sin actividad

La última instancia formal de la Bicameral fue el 17 de junio de 2025, cuando se presentó el informe anual correspondiente al trabajo realizado durante 2024, período en el que la comisión estuvo presidida por el diputado peronista Germán Gómez.

Luego de esa presentación, la normativa establecía una nueva conformación para 2025 y el traspaso de la conducción a la Cámara de Senadores. Sin embargo, el organismo no volvió a funcionar con regularidad y la oposición reclamó durante ese período la reactivación de la comisión.

La situación no es nueva. Durante gran parte de 2023 la Bicameral tampoco tuvo actividad y recién retomó sus reuniones en mayo de 2024. En esa etapa se estableció un cronograma de encuentros cada 15 días, con participación de funcionarios provinciales, consultas de legisladores y la elaboración del informe anual.

Durante ese período asistieron a la comisión la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el procurador general Alejandro Gullé junto a integrantes del Ministerio Público Fiscal; y el juez de la Suprema Corte José Valerio.

La presidencia volvería al peronismo

Según establece la normativa vigente, la presidencia de la Bicameral debe alternarse entre Diputados y Senadores y quedar en manos de un representante opositor. Como durante este período corresponde la conducción a la Cámara Baja, todo indica que volvería a estar encabezada por Germán Gómez, quien ya estuvo al frente del organismo durante 2024.

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, explicó que la ley determina que la conducción corresponde a una cámara distinta en cada período ordinario y que, en esta oportunidad, la responsabilidad vuelve a Diputados.

“En este período ordinario le corresponde a la Cámara de Diputados. Como dice la ley, corresponde la presidencia al legislador de la oposición”, señaló Lombardi.

El titular de Diputados sostuvo además que la conformación requiere acuerdos entre los distintos espacios políticos porque la comisión tiene representación multipartidaria. “Hay que hacer el esfuerzo de poder coincidir en que estén representadas todas las fuerzas políticas”, expresó.

El presidente de la UCR Mendoza, Andrés "Peti" Lombardi. Archivo Prensa UCR

El debate por cambios en el funcionamiento de la comisión

Junto con la puesta en marcha del organismo, legisladores de distintos espacios plantearon la posibilidad de introducir modificaciones a la normativa que regula su funcionamiento.

Lombardi señaló que la ley actual responde a una composición legislativa de otro momento y consideró necesario revisar algunos aspectos vinculados a la integración del cuerpo.

“La forma en la que dice que se debe componer esa comisión fue una forma para un concepto de una Legislatura y de una composición legislativa de un momento determinado”, indicó.

En esa línea, planteó que cualquier modificación debería contar con consenso político por tratarse de una comisión vinculada al control de las políticas de seguridad.

El diputado y presidente del bloque de la UCR, César Cattaneo.

César Cattaneo, presidente del bloque radical en Diputados, también consideró necesario revisar los mecanismos de integración. “Es un organismo que varía todos los años, un período corresponde a Diputados y al siguiente a Senadores. Este año corresponde a Diputados presidirlo”, explicó.

El legislador sostuvo que la comisión “es un espacio institucional de control legislativo” que permite debatir las políticas de seguridad y conocer las acciones desarrolladas por el Ministerio de Seguridad en materia de prevención y combate del delito.

Además, planteó que los cambios deberían contemplar la variación de la representación política dentro de la Legislatura para facilitar su conformación.

El rol auditor como eje de la nueva etapa

Desde el peronismo, Germán Gómez sostuvo que la comisión debe recuperar su función de control sobre el sistema provincial de seguridad.

“Nosotros debemos auditar el funcionamiento de la seguridad pública en la provincia de Mendoza”, afirmó el diputado, quien mencionó entre los objetivos revisar el funcionamiento del Ministerio, las comisarías y las inversiones presupuestarias destinadas al área.

Gómez también señaló que la comisión puede servir como un canal institucional para los reclamos vinculados a la seguridad y remarcó la necesidad de dotarla de nuevas herramientas.

“Siempre hay que hacer las reformas necesarias, todo aquello que implique una modernización del sistema, de mayor eficiencia, de que la comisión pueda tener una composición más activa y nutrirse de nuevas herramientas, bienvenido sea”, sostuvo.

Entre las modificaciones que se vienen discutiendo aparece la posibilidad de fortalecer las facultades de la Bicameral para solicitar información a organismos del Ejecutivo y del Poder Judicial, establecer plazos de respuesta y mejorar los mecanismos de seguimiento de los pedidos realizados por legisladores o ciudadanos.