"Malvinas argentinas": el PJ presentó un proyecto para colocar la leyenda en edificios públicos y colectivos de Mendoza

El presidente del bloque del peronismo en la Cámara de Diputados, Germán Gómez, presentó un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de exhibir la leyenda " Las Islas Malvinas son argentinas ", acompañada por la representación cartográfica oficial de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en edificios públicos, accesos a la provincia y unidades del transporte público de jurisdicción provincial.

La FIFA abrió un expediente contra la Selección por la bandera de Malvinas y los incidentes en la final

La iniciativa fue presentada en un contexto en el que la cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública luego de la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial de fútbol .

Tras el encuentro, los jugadores argentinos exhibieron una bandera con la inscripción " Las Malvinas son Argentinas " durante los festejos en el campo de juego, una imagen que tuvo amplia difusión internacional.

Esa manifestación derivó posteriormente en un intercambio entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la FIFA . Mientras el organismo que conduce el fútbol mundial solicitó explicaciones por la exhibición de mensajes de contenido político durante una competencia oficial.

Desde la AFA defendieron el gesto al sostener que se trató de una reivindicación vinculada a la soberanía nacional y al sentimiento histórico de los argentinos. Hasta el momento, la FIFA no aplicó sanciones deportivas por el episodio.

La bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" tras el partido de Argentina vs Inglaterra generaron admiración y polémica. Gentileza

Qué propone el proyecto

El proyecto establece que la leyenda deberá colocarse en un lugar preferencial y visible desde el acceso principal de todos los edificios donde funcionen organismos y dependencias del Estado provincial, junto con el mapa bicontinental oficial aprobado por la Ley Nacional Nº 26.651.

También prevé su incorporación en la Terminal de Ómnibus de Mendoza, terminales departamentales, el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli, estaciones o paradores provinciales y en las unidades del transporte público provincial.

La iniciativa alcanza a ministerios, secretarías, entes descentralizados, hospitales, centros de salud, oficinas del Registro Civil y establecimientos educativos dependientes de la Dirección General de Escuelas.

Además, contempla la colocación de la señalización en los principales accesos turísticos y de frontera, e invita a los municipios, al Poder Judicial y a la Legislatura provincial a adherir a la propuesta dentro de sus respectivas competencias.

Los fundamentos

En los fundamentos, Gómez sostiene que la propuesta busca reafirmar de manera permanente los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas y señala que la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional establece que la recuperación de esos territorios constituye un objetivo permanente e irrenunciable del Estado argentino.

El diputado también menciona antecedentes normativos nacionales y provinciales, entre ellos la Ley Nacional Nº 27.023, la Ley Nº 1020 de Tierra del Fuego, la Ley S Nº 5280 de Río Negro y el Decreto Nº 655/2026 de la provincia de Buenos Aires, que incorporaron la leyenda o señalización alusiva a Malvinas en distintos ámbitos públicos.

El diputado y presidente del bloque del peronismo, Germán Gómez.

Asimismo, el proyecto hace referencia a los excombatientes mendocinos y plantea que la incorporación de la leyenda en edificios públicos y medios de transporte constituye una forma de mantener presente el reclamo de soberanía y fortalecer su difusión en espacios de circulación cotidiana.

La iniciativa prevé un plazo máximo de 180 días desde su reglamentación para la incorporación de la señalización en los espacios alcanzados y faculta al Poder Ejecutivo provincial a realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias para su implementación.

El proyecto