21 de julio de 2026 - 21:55

Un ex One Direction explicó su polémico "like" sobre las Malvinas: "Cometí un error honesto"

Niall Horan quedó en el centro de una fuerte polémica tras dar "me gusta" a una publicación que incluía una burla sobre las Islas Malvinas. Luego de las críticas, el exintegrante de One Direction aseguró que se trató de un error y expresó su afecto por Argentina.

Niall Horan quedó en el centro de la polémica por un me gusta sobre las Islas Malvinas y pidió disculpas

Niall Horan quedó en el centro de la polémica por un "me gusta" sobre las Islas Malvinas y pidió disculpas

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Niall Horan, exintegrante de One Direction, protagonizó una fuerte controversia en redes sociales luego de interactuar con una publicación que incluía una referencia a las Islas Malvinas tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El episodio provocó una ola de críticas por parte de usuarios argentinos y obligó al músico a publicar un mensaje para explicar lo ocurrido.

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El "like" que generó el repudio de usuarios argentinos

La polémica comenzó cuando el cantante dio "me gusta" a un posteo que ironizaba sobre la actuación de Argentina en la final de la Copa del Mundo.

La publicación incluía una imagen con una bandera de España y la frase "las Malvinas son españolas", además de un texto que elogiaba irónicamente la supuesta deportividad del seleccionado argentino durante el partido decisivo.

Niall Horan habló tras la controversia por un

Niall Horan habló tras la controversia por un "like" vinculado a las Islas Malvinas.

La interacción de Horan rápidamente se viralizó y generó cuestionamientos entre seguidores argentinos, que interpretaron el gesto como una falta de respeto hacia un tema de fuerte sensibilidad para el país.

El comunicado del club de fans argentino

Ante la repercusión, el club de fans argentino del artista difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por el crecimiento de mensajes ofensivos contra Argentina tras la final del Mundial.

En el texto señalaron: "Viendo que las cosas van de mal a peor, nos vemos con la obligación como argentinas de hablar de la ola de odio masiva que nos está llegando como país y ciudadanos a raíz de las mentiras que se inventaron entorno al Mundial".

Niall Horan.

Niall Horan.

También manifestaron su rechazo a las referencias sobre las Islas Malvinas, al considerar que excedían cualquier rivalidad deportiva.

Al respecto detallaron: "No nos interesa ninguna burla futbolística, ni ningún enojo que haya por el juego, pero sí la última imagen donde los españoles se burlan de nuestra lucha por las Islas Malvinas. De corazón esperamos que haya sido un error, porque es un tema que como argentinos nos afecta más allá de un Mundial".

La respuesta de Niall Horan

Frente a la repercusión del caso, Niall Horan utilizó su cuenta de X para brindar su versión de los hechos. "Cometí un error honesto. Realmente no me di cuenta que le había dado 'me gusta' al posteo e, incluso, no recuerdo haberlo visto", posteó.

En el mismo mensaje agregó: "Solo tengo amor para Argentina y todos mis fanáticos de allá". Pese al descargo del músico, numerosos usuarios continuaron cuestionando su explicación y consideraron insuficiente el mensaje publicado en redes sociales.

Niall Horan pidió disculpas tras la polémica por una publicación sobre las Islas Malvinas.

Niall Horan pidió disculpas tras la polémica por una publicación sobre las Islas Malvinas.

El episodio volvió a poner de manifiesto cómo las discusiones surgidas tras la final del Mundial 2026 trascendieron lo deportivo y derivaron en debates vinculados con cuestiones históricas y nacionales, entre ellas la causa de las Islas Malvinas, que continúa ocupando un lugar de especial sensibilidad para gran parte de la sociedad argentina.

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