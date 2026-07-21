Ravier negó haber llamado "país bananero" a la Argentina y aseguró que el Gobierno no criticó a la Selección por Malvinas

El vocero presidencial, Adrián Ravier , negó este martes haber calificado a la Argentina como un "país bananero" y aseguró que el Gobierno nacional nunca cuestionó a los jugadores de la Selección argentina por exhibir una bandera en reclamo de la soberanía sobre las Islas Malvinas durante el Mundial 2026.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario sostuvo que sus declaraciones difundidas durante el fin de semana fueron sacadas de contexto y atribuyó la polémica a una "mala interpretación" de algunos medios de comunicación.

"Nunca dije que Argentina es un país bananero, fue una mala interpretación de algunos medios. Señalé que, si lo fuera, no podríamos recuperar Malvinas, y critiqué al kirchnerismo por el daño económico y social causado", afirmó.

Ravier explicó que su mensaje buscaba respaldar la política del presidente Javier Milei y aseguró que el fortalecimiento del país es una condición necesaria para sostener el reclamo de soberanía.

"Apoyo el camino de Milei para que Argentina crezca y mejore su posición internacional, y pido que se lea mi mensaje completo para entender mi postura real", agregó.

El vocero también volvió a destacar la estrategia diplomática del Gobierno respecto de las Islas Malvinas y el trabajo del canciller Pablo Quirno, al considerar que la reciente participación de la Selección en el Mundial permitió instalar nuevamente el reclamo argentino en la agenda internacional.

"La visibilización que obtuvo el tema Malvinas en el entorno del Mundial se ha incrementado muchísimo. Una parte del mundo que desconocía el tema se enteró realmente de que este reclamo existe. Pudimos volver a poner el tema sobre la mesa. El Gobierno de ninguna manera cuestiona a los jugadores", sostuvo.

Por otra parte, Ravier también desmintió haber criticado al capitán de la Selección, Lionel Messi, luego de que el futbolista manifestara, tras el partido frente a Inglaterra, que muchos argentinos "no llegan a fin de mes".

"E insisto con esta otra cosa de que yo le cuestioné a Messi alguna cosa: es falso", remarcó el portavoz presidencial.

Las declaraciones del vocero buscaron cerrar la controversia generada en redes sociales y en distintos sectores políticos tras la difusión de sus publicaciones, al tiempo que ratificó el respaldo del Gobierno al plantel argentino y a las expresiones vinculadas al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.