La soberanía nacional no puede quedar fuera de una cancha

La decisión del gobierno de presidente Milei de impedir el ingreso de banderas con la imagen de las Islas Malvinas al partido de fútbol entre Argentina e Inglaterra trasciende el ámbito deportivo.

Se trata de una medida que interpela directamente la causa de Malvinas y a la política exterior del Estado Argentino y al mandato constitucional de defensa de la soberanía y el compromiso histórico asumido por nuestra Nación ante la comunidad internacional.

Las Islas Malvinas no constituyen una consigna partidaria ni un símbolo de confrontación. Son parte integrante del territorio nacional y representan una causa permanente de todos los argentinos. En consecuencia, impedir que los ciudadanos expresen pacíficamente ese sentimiento mediante una bandera implica enviar un mensaje político y diplomático de reconocimiento británico, que resulta incompatible con los intereses permanentes de la República Argentina.

La Resolución 2065(XX) de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada el 16 de diciembre de 1965, reconoció expresamente la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas e invitó a ambos Estados a negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas y no sus deseos.

Esta Resolución constituye el punto de partida de una extensa serie de pronunciamientos de Naciones Unidas que año a año, reiteran el llamado al diálogo y a la negociación.

En consecuencia, la comunidad internacional reconoce que la Cuestión Malvinas continúa siendo un conflicto de soberanía pendiente de resolución. No se trata de una reivindicación aislada de Argentina, sino de una controversia reconocida formalmente por todos los Estados que conforman la Organización de las Naciones Unidas.

A nivel interno, nuestra Carta Magna resulta más categórica. La Disposición Transitoria Primera establece: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Esta cláusula constitucional no constituye una mera declaración simbólica. Es un verdadero mandato a todos los poderes públicos y el no respetar y cumplir con ello, implica la pérdida de la legitimación de origen obtenida por el voto popular.

Así, claramente consideramos que la política exterior de nuestra nación debe orientarse permanentemente a la defensa de nuestra soberanía y la recuperación pacífica del ejercicio de nuestros derechos argentinos sobre las Islas.

Por ello, entendemos que cualquier decisión del Gobierno Nacional del presidente Javier Milei que limite la exhibición pacífica de símbolos vinculados con Malvinas, merece un profunda y debidamente razonada reflexión, pues la bandera argentina con la silueta de las islas no constituye una manifestación ofensiva, ni un acto de violencia; representa el ejercicio legítimo de un derecho respaldado por nuestra Constitución y por el derecho internacional.

La diplomacia moderna nos pide y exige un trato prudente y respetuoso entre los Estados, pero nunca exige silencio respecto de la defensa de los intereses permanentes de los mismos. La búsqueda de relaciones maduras con el Reino Unido no puede traducirse en la invisibilización de la causa Malvinas ni en la renuncia, siquiera simbólica, a los derechos soberanos argentinos.

El deporte, sobre todo el fútbol cuando juega la selección nacional, tiene la capacidad de unirnos y unir a los pueblos, pero ello no implica borrar la memoria por más que se tenga como ejemplo a quien mandó hundir el Crucero General Belgrano, ni desconocer los derechos nacionales. Por el contrario, los grandes acontecimientos deportivos ofrecen una oportunidad para reafirmar, de manera pacífica y respetuosa, aquellos principios que constituyen la identidad de un país, como cuando se entonan los himnos nacionales antes de comenzar cada partido del mundial que estamos viviendo.

Conclusión: la defensa de Malvinas no pertenece a un gobierno ni a una generación determinada. Es una política de Estado sostenida por nuestra Constitución Nacional, respaldada por el derecho internacional y los organismos multilaterales internacionales y asumida por el pueblo argentino como una causa nacional permanente.

Ello, por cuanto la soberanía argentina no se negocia mediante el silencio, ni se fortalece ocultando nuestros símbolos. Como el Gobierno Nacional pretende hacer al prohibir exhibir una bandera con la silueta de Malvinas en el partido con Inglaterra. Pero no se sonroja al colocar en el monumento a la bandera el estandarte norteamericano o iluminar el obelisco con los colores de la bandera de Estados Unidos el 4 de julio, día de su independencia. Pero el día 9 de julio, día de nuestra independencia, no se iluminó el obelisco con los colores de nuestra bandera, ni se embanderaron las principales calles de Buenos Aires.

La causa de Malvinas es transversal a nuestras vidas y le da sentido a las mismas. Debe seguir presente en nuestra conciencia, nuestra educación, en nuestros niños y sobre todo en nuestra política exterior y de defensa, en nuestra diplomacia y también en el corazón de cada argentino, dentro y fuera de una cancha de fútbol.