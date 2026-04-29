El Estrecho de Magallanes frente al cierre del Estrecho de Ormuz

Hoy estamos viviendo una situación para muchos analistas inédita en las relaciones exteriore s, en la nueva configuración geopolítica internacional, con la mirada en Sud-América en especial, entre Chile y Argentina, por la configuración de su territorio, elemento constitutivo del Estado y de la posibilidad de contar con rutas marítimas estratégicas, como lo sería el Estrecho de Magallanes, paso alternativo al Estrecho de Ormuz.

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Visualizan así al Estrecho de Magallanes como ruta alternativa, que conecta el océano pacifico con el atlántico, llegando al océano Indico. Todo ello, en un conflicto armado que bajo las normas del derecho internacional público y el Derecho Internacional Humanitario, se define: “Como un recurso a la fuerza armada entre dos o más Estados, Sin importar si existe una declaración formal de guerra o si el conflicto es reconocido por las partes. Es un enfrentamiento violento a gran escala, por razones territoriales, económicas, religiosas, de recursos naturales o políticas que abarca la regulación de armas, trato a prisioneros y protección de objetivos civiles”

La tercera frontera más extensa del planeta es compartida por dos países sudamericanos: Argentina y Chile. Debido a esto se han observado durante mucho tiempo como invasores, o al menos, ambos desconfiaron de los deseos expansionistas de su vecino. Uno de los conflictos limítrofes que mayor repercusión y tensión generó entre los países trasandinos fue el mantenido por el canal de Beagle. Debido a la falta de entendimiento, las partes recurrieron al arbitraje de la Corona británica.

El Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile y el Estrecho de Magallanes

En 1977 el Foreign Office británico dio a conocer a los representantes de Chile y Argentina, el laudo arbitra l. Éste adjudicaba las islas Lennox, Picton y Nueva a Chile. El gobierno de este país expresó que fiel a su respeto a los tratados internacionales, cumpliría fielmente el fallo.

El gobierno de facto argentino, por su parte, consideró que lejos de ser un fallo jurídico, se trataba de un fallo netamente político, debido a la fluida relación entre el Reino Unido y Chile, y en mayo de 1978 declaró nulo el laudo británico.

En 1984, ya siendo Raúl Alfonsín el presidente de la República Argentina, las partes intercambiaron los documentos de ratificación del Tratado de Paz y Amistad ante el secretario del Estado de la Ciudad del Vaticano, Agostino Casaroli, y trataron de poner fin a un problema interestatal que despertó temor y ansiedad en ambos pueblos.

El 25 de noviembre de 1984 el texto de acuerdo fue aprobado por el pueblo argentino en una consulta popular no vinculante.

El 29 de noviembre de 1984 fue firmado el Tratado de Paz y Amistad en la Ciudad del Vaticano por los ministros de Relaciones Exteriores Dante Caputo (Argentina) y Jaime del Valle (Chile).

El 30 de diciembre de 1984 fue aprobado el proyecto de ley con media sanción por la Cámara de Diputados de Argentina

El 14 de marzo de 1985 fue sancionada la ley n.º 23.172 por el Senado de la Nación Argentina.

El 26 de marzo de 1985 fue promulgada la ley n.º 23.172 por el vicepresidente argentino Víctor Martínez, en ejercicio del Poder Ejecutivo de la Nación Argentina.

El 11 de abril de 1985 fue aprobado por la Junta Militar de Chile en su papel de poder legislativo.

El 2 de mayo de 1985 ambos ministros de Relaciones Exteriores intercambiaron los instrumentos de ratificación en la Ciudad del Vaticano ante el Papa Juan Pablo II.

El 6 de mayo de 1985 fue promulgado por el jefe de Estado chileno Augusto Pinochet.

Aunque el tratado fue firmado en 1984, la ratificación se produjo en 1985, lo que explica por qué a veces se habla del Tratado de 1984 y otras veces del Tratado de 1985.

Lo interesante para el lector es saber qué dice este tratado sobre el Estrecho de Magallanes para saber si la mirada ante el cierre del Estrecho de Ormuz es hacia Chile y Argentina o lo es solamente hacia Chile

La respuesta surge del Anexo B: Navegación-Tráfico Marítimo entre el Estrecho de Magallanes, Puertos Argentinos en el Canal Beagle, Antártida Argentina y Zona Económica Exclusiva Argentina:

El Tratado de Paz y Amistad de 1.984, confirma la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes, definiendo la boca oriental del estrecho (Punta Dungenes - Cabo Espíritu Santo), reconociendo de esta maneara, que la totalidad del Estrecho de Magallanes es chilena (art.10).

En el ámbito geopolítico más amplio, el Estrecho de Magallanes sigue ganando relevancia estratégica. En agosto de 2025, durante la Conferencia de Defensa de Sudamérica (SOUTHDEC 25) celebrada en Buenos Aires, el Almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), destacó en su intervención la importancia del Estrecho de Magallanes y el Paso de Drake y alertó sobre posibles intentos de influencia china en la zona a través de proyectos de infraestructura de doble uso. La delegación chilena reafirmó en esa oportunidad el control soberano pleno de Chile sobre esta vía marítima clave para el comercio global y el acceso antártico.

A ello podemos agregar que es un Estrecho con un régimen internacional para toda la comunidad internacional, menos para Argentina, pues el citado anexo establece entre otros aspectos:

* Para el tráfico marítimo entre el estrecho de Magallanes y puertos argentinos en el Canal de Beagle, y viceversa a través de aguas interiores chilenas, Argentina deberá pedir autorización de navegación, por lo menos con 48hs. de anticipación a la fecha de navegación (art.2 Anexo B).

* Ello para la oportuna designación de un piloto chileno, que determinará las coordenadas por las cuales deberá ir el buque argentino, debiendo pagar Argentina los gastos de pilotaje chileno.(art. 2 Anexo B).

* Los submarinos y cualquier vehículo sumergible deberán navegar en la superficie. Todos con luces encendidas y enarbolando su pabellón (art.5 del Anexo B).

* Los buques de guerra argentinos que naveguen simultáneamente no podrán exceder de tres y no podrán llevar unidades de desembarco a bordo (art.7 del Anexo B).

Las Islas al Sur del Canal Beagle

También el Tratado de Paz y Amistad, adoptó lo resuelto en la Mediación del Papa Juan Pablo II y así, en la actualidad, todas las islas situadas al sur del canal Beagle hasta el Cabo de Hornos (incluyendo Navarino, Hoste, Picton, Nueva, Lennox, Wollaston y Hermite) pertenecen a Chile. Este territorio forma parte de la Comuna de Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena, en la Región de Magallanes.

Conclusión

Es claro y contundente, que la soberanía y control sobre el Estrecho de Magallanes es de Chile como también las islas al sur del Canal Beagle y hasta el Cabo de Hornos, perteneciendo a la Comuna del Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena, en la Región de Magallanes, a tenor de lo cual entendemos lo siguiente:

1.-La posición geopolítica ventajosa ante el cierre del Estrecho de Ormuz, la tiene Chile y no Argentina.

2.-Con la firma del Tratado en cuestión, desde el punto de vista académico, debemos decir que Argentina limita al sur con Chile y el mar adyacente a las islas, penetrando de esa manera el Océano Atlántico, como observamos en el siguiente mapa:

3.-Si el presidente de la Nación pretende hacer una reforma moral del Estado, ello también significa la denuncia de los tratados que han sido firmados en contra de nuestra soberanía y constitución nacional y de los valores judeo-cristianos que pregona el jefe de Estado. En especial, este tratado.

4.- Por último, se denomina Tratado de paz y amistad, conforme al derecho internacional, cuando se firma un tratado de paz (por ej. Versalles) si es o fue para poner fin a una guerra que no tuvimos. Pero sí existió un vencedor (Chile) y un vencido (Argentina).

Consideramos imprescindible, la formulación de una política exterior que resguarde nuestros intereses permanentes, que defienda nuestra soberanía y nuestra Constitución Nacional.

Pues está en juego la Patria y respecto a ello, el General Don José de San Martín decía a su hija: "La Patria es un concepto fundamental, no solo como un territorio, sino como un sentimiento de pertenencia ,un legado a proteger y una fuente de identidad colectiva. La Patria se vincula estrechamente con la libertad, la igualdad y la unión nacional, valores que usted debe considerar esenciales para el progreso y la prosperidad del país”.

* El autor es presidente del Instituto Argentino de Relaciones Internacionales (I.A.R.I.).