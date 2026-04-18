Continúa la tensión en el estrecho de Ormuz: Donald Trump aseguró que no se dejará "chantajear" por Irán

Donald Trump lanzó una advertencia directa a Irán tras nuevas tensiones en el estrecho de Ormuz . Desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos dijo no aceptará presiones ni intentos de “chantaje” vinculados al control de este corredor marítimo, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial .

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Donald Trump dice que EE.UU. solo intervendrá en el estrecho de Ormuz si sus aliados se lo piden.

El pronunciamiento se dio luego de que autoridades iraníes anunciaran la reinstauración de un control estricto sobre el paso, con restricciones al tránsito de buques . Según Teherán, la medida responde al bloqueo estadounidense sobre sus puertos y al incumplimiento de acuerdos vinculados a la libre circulación marítima.

Desde Irán, el vocero militar Ebrahim Zolfagari confirmó que el estrecho volvió a un esquema de supervisión rígida por parte de las Fuerzas Armadas. La decisión implica limitar el flujo de embarcaciones en una de las rutas más sensibles del comercio internacional, lo que reaviva la tensión geopolítica en la región.

Estados Unidos ya gastó una fortuna en los ataques contra Irán

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, reforzó esa postura al señalar que el paso no permanecerá abierto si continúan las sanciones. Además, acusó a Estados Unidos de difundir información falsa sobre las negociaciones en curso y advirtió que cualquier tránsito marítimo quedará sujeto a autorización iraní.

Mensaje firme desde Washington

En paralelo, Trump aseguró que existen conversaciones en marcha con Irán, aunque remarcó que la posición estadounidense se mantiene firme. El mandatario también deslizó que varios buques petroleros se estarían redirigiendo hacia costas estadounidenses, en estados como Texas y Luisiana, en medio de la incertidumbre sobre la ruta del Golfo.

El presidente estadounidense Donald Trump El presidente estadounidense Donald Trump. EFE

Sus declaraciones incluyeron afirmaciones contundentes sobre la situación interna iraní, al señalar un debilitamiento de sus capacidades militares y de liderazgo, en el marco de una presión sostenida por parte de Washington.

Impacto regional y señales de calma en Israel

Mientras tanto, en Medio Oriente se registró una relativa tregua en el frente israelí. Por primera vez en más de 24 horas no se activaron sirenas antiaéreas en Israel, tras semanas de ataques con misiles y drones en el contexto del conflicto con Irán y sus aliados regionales.

Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Captura de pantalla

El primer ministro Benjamin Netanyahu sostuvo que los objetivos militares, especialmente en el frente norte contra Hezbollah, siguen vigentes. En paralelo, desde el Líbano, el presidente Joseph Aoun calificó como “delicada y crucial” la instancia actual de aciones, en un intento por sostener el alto el fuego.