Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz en respuesta al bloqueo de Estados Unidos contra los puertos

Este sábado, el Gobierno iraní informó que cerró nuevamente el estrecho de Ormuz e impuso un "control estricto" en el paso. La medida se da horas después del anuncio de reapertura y en respuesta al bloqueo que mantiene Estados Unidos contra los puertos iraníes.

A pesar de la reapertura, Estados Unidos mantendrá el bloqueo a Irán en el estrecho de Ormuz

“El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas” aseguró el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari en un comunicado.

Según detalló la agencia EFE, el funcionario aseguró que Teherán permitió nuevamente el paso "limitado y gestionado" de algunos buques, mientras duraran las negociaciones por la paz. Sin embargo, tras el anuncio de Donald Trump de continuar con los bloqueos contra Irán, el Gobierno iraní impuso nuevamente la restricción en Ormuz, y denunció reiterados incumplimientos por parte de Washington.

"Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso ", sostuvo Zolfagari

El líder iraní apuntó contra Trump

Tras las medidas anunciadas por Estados Unidos, el presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, apuntó contra Donald Trump y lo acusó de mentir en sus palabras. "El presidente de los Estados Unidos hizo siete afirmaciones en una hora, todas falsas", expresó el mandatario en su cuenta de X

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- . — | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 17, 2026

Al respecto, Qalibaf criticó al Gobierno estadounidense y aseguró las medidas que se tomarán si el bloqueo continua. "No ganaron la guerra con esas mentiras, y ciertamente tampoco lograrán nada en las negociaciones. Con la continuación del bloqueo, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto", señaló

Asimismo, el líder iraní aseguró que la apertura o el cierre del estrecho, por donde transita el 20% del petróleo mundial, estarán determinadas por “la realidad sobre el terreno, no por las redes sociales"

Bloqueos de Estados Unidos a Irán

El Comando Central estadounidense afirmó este viernes que mantiene el bloqueo a barcos y puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, por orden del presidente Donald Trump. La medida continuará vigente hasta que se logre un acuerdo de paz sobre el conflicto en Medio Oriente.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el gobierno de Estados Unidos desplegó el mayor portaviones del mundo en el mar Rojo para impedir un bloqueo iraní al tránsito de buques.