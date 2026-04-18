18 de abril de 2026 - 09:10

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz en respuesta al bloqueo de Estados Unidos contra los puertos

El Presidente del Parlamento iraní aseguró que el paso se encuentra bajo una estricta gestión militar y acusó a Donald Trump de mentir en sus afirmaciones.

Irán cerró nuevamente el estrecho de Ormuz

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Los Andes | Redacción Mundo
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“El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas” aseguró el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari en un comunicado.

estrecho de ormuz
El Gobierno iraní aseguró que mantendrá el estrecho de Ormuz bajo un control riguroso

El Gobierno iraní aseguró que mantendrá el estrecho de Ormuz bajo un control riguroso

Según detalló la agencia EFE, el funcionario aseguró que Teherán permitió nuevamente el paso "limitado y gestionado" de algunos buques, mientras duraran las negociaciones por la paz. Sin embargo, tras el anuncio de Donald Trump de continuar con los bloqueos contra Irán, el Gobierno iraní impuso nuevamente la restricción en Ormuz, y denunció reiterados incumplimientos por parte de Washington.

"Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso", sostuvo Zolfagari

El líder iraní apuntó contra Trump

Tras las medidas anunciadas por Estados Unidos, el presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, apuntó contra Donald Trump y lo acusó de mentir en sus palabras. "El presidente de los Estados Unidos hizo siete afirmaciones en una hora, todas falsas", expresó el mandatario en su cuenta de X

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Al respecto, Qalibaf criticó al Gobierno estadounidense y aseguró las medidas que se tomarán si el bloqueo continua. "No ganaron la guerra con esas mentiras, y ciertamente tampoco lograrán nada en las negociaciones. Con la continuación del bloqueo, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto", señaló

Asimismo, el líder iraní aseguró que la apertura o el cierre del estrecho, por donde transita el 20% del petróleo mundial, estarán determinadas por “la realidad sobre el terreno, no por las redes sociales"

Bloqueos de Estados Unidos a Irán

El Comando Central estadounidense afirmó este viernes que mantiene el bloqueo a barcos y puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, por orden del presidente Donald Trump. La medida continuará vigente hasta que se logre un acuerdo de paz sobre el conflicto en Medio Oriente.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el gobierno de Estados Unidos desplegó el mayor portaviones del mundo en el mar Rojo para impedir un bloqueo iraní al tránsito de buques.

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