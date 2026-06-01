Irán enfrió las negociaciones de paz con Estados Unidos tras la ofensiva israelí en el Líbano

Irán paralizó este lunes las negociaciones de paz con Estados Unidos en rechazo a los ataques israelíes contra el Líbano , y agregó que mientras no terminen las hostilidades en ese país de Medio Oriente “no habrá diálogo” para poner fin al conflicto, según informó la agencia iraní Tasnim.

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“No habrá diálogo” hasta que las demandas de Irán sobre “el inmediato cese” de operaciones israelíes en Gaza y Líbano estén garantizadas, señala la comunicación citada por el portal DW y la agencia Xinhua.

“El alto al fuego entre Irán y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un alto al fuego en todos los frentes, incluido el Líbano”, escribió en X (Twitter) el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi.

Para Araqchi, la violación del alto al fuego establecido el 8 de abril “en un solo frente constituye una violación del alto el fuego en todos los frentes”, y agregó que “Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el lunes ataques contra los suburbios del sur de Beirut controlados por Hezbolá, lo que supone una mayor escalada de una guerra que ha complicado la mediación para resolver el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Ataques de Israel en Líbano EFE

Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenaron al ejército israelí atacar “objetivos terroristas” en los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahiyeh, tras las “reiteradas violaciones” del alto el fuego por parte de Hezbolá y los “ataques contra nuestras ciudades y ciudadanos”, según un comunicado de la oficina de Netanyahu, según la cadena NBC News.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió el lunes convertir la zona del río Litani, en el sur del Líbano, en una zona de control militar y continuar atacando Beirut hasta que Hezbolá cese sus ataques.

Si no hay paz en el norte de Israel, “no habrá paz en Beirut”, declaró Katz en un comunicado difundido por su oficina y citado por la agencia Xinhua.

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que Estados Unidos e Israel pagarán por lo que Teherán considera el incumplimiento de la tregua en el país árabe. “Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura”, aseguró en X esta mañana.

Largas negociaciones para frenar los ataques

Estas nuevas tensiones se producen en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Donald Trump El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, pronuncia un discurso en un evento que organiza para un grupo que incluye a Madres Estrella Dorada y Madres Ángel para conmemorar el Día de la Madre 2026, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 8 de mayo de 2026 EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

A finales de la semana pasada se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

Durante las últimas semanas, se informó que las dos partes intercambiaron varios planos propuestos que describen las condiciones para la paz a través de la mediación de Pakistán, y están trabajando para finalizar un memorándum de entendimiento destinado a poner fin a la guerra.