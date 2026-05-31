31 de mayo de 2026 - 09:31

Estados Unidos afirma haber atacado un buque mercante que intentaba romper el bloqueo y llegar a Irán

El mando militar de EE. UU. ha desviado 116 barcos desde abril, mientras Irán exige peajes de hasta dos millones de dólares para permitir el paso comercial por el estrecho.

Estados Unidos continúa en guerra con Irán: derribó un buque mercante que rompía el bloqueo.

Estados Unidos continúa en guerra con Irán: derribó un buque mercante que rompía el bloqueo.

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Por Cristian Reta

El Comando Central de los Estados Unidos disparó un misil contra la sala de máquinas del buque mercante Lian Star tras intentar romper el bloqueo naval en Irán. El carguero, con bandera de Gambia, ignoró más de veinte advertencias durante la noche antes de ser neutralizado en el Golfo de Omán.

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El incidente ocurrió en un contexto de fragilidad diplomática, mientras la región aguarda una decisión sobre la extensión de un alto al fuego iniciado el pasado 7 de abril. Hasta el momento, las fuerzas estadounidenses detuvieron seis embarcaciones que intentaron vulnerar el cerco establecido el 17 de abril, mientras que otras 116 fueron redirigidas.

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¿Cómo impacta el bloqueo en la economía y el tránsito comercial?

El bloqueo estadounidense busca restringir los envíos iraníes y debilitar su acceso a capitales extranjeros en medio del conflicto armado que incluyó ataques en febrero. Las acciones militares en el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo y gas natural, provocaron que suministros esenciales como los fertilizantes quedaran varados. Esto incrementó la presión sobre los precios globales de los alimentos y la energía.

A pesar de las restricciones, el tráfico comercial continuó fluyendo por el estrecho, aunque en volúmenes menores a los registrados antes de la guerra. Irán sostuvo que cualquier tránsito debe contar con su aprobación oficial y comenzó a cobrar peajes por el derecho de paso. Expertos internacionales calificaron estas tarifas, que alcanzan los dos millones de dólares, como una violación a la libertad de navegación pacífica.

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Tensiones diplomáticas en torno al Estrecho de Ormuz

Las autoridades de Irán advirtieron que cualquier intervención de buques militares extranjeros pondrá en riesgo la seguridad del paso. Por su parte, funcionarios de Qatar se opusieron a los cobros, sugiriendo que tales medidas solo deberían ser negociables de forma temporal para tareas específicas como el desminado. Sin embargo, el mando estadounidense confirmó que todavía no han hallado minas en la vía marítima.

El presidente Donald Trump se reunió con sus asesores para evaluar la extensión de la tregua por 60 días adicionales, pero aún no comunicó una determinación final. Mientras las negociaciones nucleares continúan, el Lian Star permanece a la deriva en el Golfo de Omán bajo vigilancia, sin que las tropas hayan abordado la nave todavía.

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