En medio del Mundial, Milei viajará a Estados Unidos para las celebraciones del 4 de julio.

El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia norteamericano , que se conmemora el próximo 4 de julio. La primera escala del mandatario será la ciudad de Nueva York y no se descarta que luego continúe su recorrido por otras ciudades del país.

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La información fue confirmada desde la Quinta de Olivos a Infobae, donde aseguraron que “el viaje se va a hacer”. La posibilidad venía siendo analizada desde hace semanas y finalmente quedó ratificada este viernes.

El viaje se dará en el marco de una fecha especial para el presidente estadounidense Donald Trump, quien impulsa los festejos por los 250 años de la adopción de la Declaración de Independencia de 1776 , documento que marcó la separación formal del Imperio Británico.

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Incluso, funcionarios de la Casa Blanca promueven la creación de un billete de 250 dólares con el retrato de Trump , lo que implicaría la primera aparición de una persona viva en la moneda estadounidense en más de 150 años.

La visita de Milei coincidirá además con la realización del Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, el mandatario argentino ya les habría adelantado a sus allegados que no tiene previsto asistir a los partidos de la Selección argentina.

Los viajes de Milei a Estados Unidos

Con este nuevo viaje, Milei alcanzará las 18 visitas a Estados Unidos desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. La última vez que el jefe de Estado viajó a territorio estadounidense fue a comienzos de mayo, cuando participó de la Conferencia Global del Instituto Milken.

Desde el Gobierno sostienen que la frecuencia de estos viajes responde a la intención de fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos y potenciar la imagen internacional de la administración libertaria frente a potenciales inversores.

Además, a fines de abril, Milei participó del ejercicio naval Passex 2026 frente a la costa de Mar del Plata, donde visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz. Luego, en marzo, el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, mantuvo reuniones con autoridades de la CIA en Langley.

El presidente Javier Milei junto junto al embajador Peter Lamelas, Karina Milei y Pablo Quirno a bordo del portaaviones USS Nimitz durante ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos El presidente Javier Milei junto junto al embajador Peter Lamelas, Karina Milei y Pablo Quirno a bordo del portaaviones USS Nimitz durante ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos. Armada Argentina

Este viernes, el Presidente recibió en Casa Rosada a integrantes del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y al embajador Peter Lamelas.

La delegación estuvo encabezada por el congresista republicano Mario Díaz-Balart, uno de los dirigentes estadounidenses más cercanos al Gobierno argentino. También participaron los legisladores Andrew Harris, Chuck Edwards, David Rouzer, Jay Obernolte y el demócrata Henry Cuellar, además de otros funcionarios vinculados al Congreso norteamericano.