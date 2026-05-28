28 de mayo de 2026 - 13:46

Milei, en el Latam Economic Forum: "Nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto de los medios"

El Presidente criticó otra vez a los periodistas, acusó a la oposición de intentar desestabilizarlo y respaldó a Manuel Adorni. También hizo mención a sus declaraciones pasadas sobre la venta de órganos.

Javier Milei en la 12° edición de Latam Economic Forum

Javier Milei en la 12° edición de Latam Economic Forum

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El rabino Tzvi Grunblatt es el director de la fundación Jabad Lubavitch Argentina. Le dio un reconocimiento a Milei durante el Latam Economic Forum.

El rabino Tzvi Grunblatt es el director de la fundación Jabad Lubavitch Argentina. Le dio un reconocimiento a Milei durante el Latam Economic Forum.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei volvió este jueves en su discurso en contra de los medios de comunicación y aseguró que "nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto", al poner foco en los números macroeconómicos.

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"Estamos quintuplicando la tasa a la que estamos creciendo. Lo mismo con la inflación, no es la que queremos pero veníamos viajando al uno y medio diario y si no cortábamos de cuajo íbamos a terminar con una hiperinflación", destacó Milei este mediodía durante su disertación en el Latam Economic Forum, celebrado en Buenos Aires.

En primera fila tenía al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por eso, y como gesto de respaldo, el mandatario siguió con las críticas y apuntó a quienes dicen que su gobierno "no tiene iniciativa y está paralizado" por el escándalo que involucra a Adorni, su dudoso patrimonio y la interna libertaria.

Embed - Discurso del Presidente Milei en la 12° Edición del Latam Economic Forum

Después de criticar que hubo "siete intentos de juicio político y atacaron el programa con 40 leyes tratando de vulnerar el equilibrio fiscal", lo que provocó en 2025 "una salida masiva de los activos argentinos", Milei resaltó las leyes impulsadas por su gestión y señaló con ironía: "El supuesto gobierno que no tiene iniciativa y está paralizado el otro día en Diputados les ganamos 13 a 0".

“Nunca en la historia de la Argentina hubo un spread tan grande entre lo que está ocurriendo en la economía y lo que dicen los medios. Nunca se vio en la vida; nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto hacia un gobierno“, expresó ante los empresarios.

"La libertad no se mancha. Intentaron un golpe de Estado en el Congreso. Con eso provocaron la suba del riesgo país, la desaceleración de la actividad y del crecimiento del salario real. Somos el primer gobierno que no sólo les devuelve libertad a los argentinos bajando los impuestos sino también restaurando el derecho de propiedad y con la presunción de inocencia", sumó.

Por otra parte, insistió en sus críticas a la oposición y los medios y sostuvo que durante el 2023 fue víctima de una "campaña del miedo" antes de las elecciones.

Milei hizo referencia a quienes señalaban que estaba a favor de la libre comercialización de órganos, algo que él expresó en una entrevista con el fallecido Jorge Lanata, allá por junio de 2022. "¿Alguno pudo tradear algún órgano acá?", lanzó el mandatario en tono de burla.

También dedicó su tiempo a quienes, según él, pretendía cerrar las universidades, hoy en un contexto de recorte al presupuesto para la educación pública.

Envalentonado sobre las posibilidades económicas de Argentina, Milei vaticinó que el país será un "investment grade cuando los argentinos sepulten al populismo".

El rabino Tzvi Grunblatt es el director de la fundación Jabad Lubavitch Argentina. Le dio un reconocimiento a Milei durante el Latam Economic Forum.
El rabino Tzvi Grunblatt es el director de la fundación Jabad Lubavitch Argentina. Le dio un reconocimiento a Milei durante el Latam Economic Forum.

El rabino Tzvi Grunblatt es el director de la fundación Jabad Lubavitch Argentina. Le dio un reconocimiento a Milei durante el Latam Economic Forum.

En la previa del discurso, el rabino Tzvi Grunblatt había bendecido a Milei con un reconocimiento: una piedra "especial" que fue traída desde Jerusalén. El material había sido extraído de la misma cantera que se usó para construir el Muro de los Lamentos. La placa rezaba: "La manera de llevar una vida inspirada es inspirar a otros".

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