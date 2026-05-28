Milei hablará sobre economía y reformas en un foro empresarial en Buenos Aires

El presidente Javier Milei volverá a poner el foco en la economía este jueves durante su participación en el Latam Economic Forum . Se tratará de un encuentro que reunirá a empresarios, economistas y referentes del sector privado en la Ciudad de Buenos Aires.

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El evento se desarrollará en el salón Golden Center , ubicado en Parque Norte , y comenzará a partir de las 9 de la mañana con distintas exposiciones vinculadas a la situación económica y política del país.

La presentación del jefe de Estado está prevista para las 12 y tendrá una duración aproximada de 45 minutos. Durante su exposición, Milei repasará los principales puntos de su gestión y volverá a defender los lineamientos centrales de su programa económico, con énfasis en las reformas estructurales que impulsa el oficialismo.

La estrategia del presidente apunta a recuperar la iniciativa pública en materia económica y transmitir expectativas positivas sobre el futuro del Gobierno, luego de semanas atravesadas por conflictos políticos y tensiones judiciales.

Asamblea legislativa por la formula presidencial Javier Milei y Victoria Villarruel en la cámara de Diputados Congreso, Argentina Foto Federico Lopez Claro

La “revolución de los seguros”

En sus últimas declaraciones públicas, Milei ya había anticipado parte de los temas que desarrollará durante el foro empresarial. Uno de los puntos centrales será el paquete de reformas vinculado a lo que definió como una “revolución de los seguros”, iniciativa que, según sostuvo, buscará reducir la intervención estatal en distintos sectores.

Además, el mandatario volvió a remarcar las dificultades que enfrenta el oficialismo en el Congreso para avanzar con determinadas leyes. “Hoy tenemos una mejor composición, pero seguimos siendo primera minoría y no tenemos quórum propio”, afirmó recientemente.

En ese marco, insistió en que cada reforma requiere negociaciones y consensos parlamentarios, algo que condiciona los tiempos políticos del Gobierno.

Caputo, Marín y Zuchovicki también participarán del foro

La jornada comenzará con la apertura institucional a las 9 de la mañana. Minutos después expondrá el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras que el economista Claudio Zuchovicki compartirá un panel junto al politólogo Fabián Calle.

Más tarde será el turno del presidente de YPF, Horacio Marín, antes de la participación central de Milei. Desde la organización del Latam Economic Forum destacaron además el perfil solidario del evento, ya que parte de lo recaudado mediante entradas y patrocinadores se destina a programas de asistencia social y acciones vinculadas a salud y ayuda comunitaria.