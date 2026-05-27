Estados Unidos respaldó a Milei y habló de una "nueva Argentina" abierta a inversiones

Funcionarios de la administración de Donald Trump respaldaron públicamente al presidente Javier Milei durante una celebración por el 25 de Mayo realizada en la embajada argentina en Washington. Además remarcaron el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países.

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Uno de los principales elogios llegó por parte del coordinador de la Oficina de Contraterrorismo de Estados Unidos, Gregory LoGerfo , quien aseguró que “el liderazgo de Milei y de las autoridades argentinas hace que el hemisferio sea más seguro y más fuerte”.

Durante el acto, que reunió a más de 300 invitados en la sede diplomática argentina, LoGerfo sostuvo que Argentina ocupa un lugar clave en la agenda de seguridad regional impulsada por Washington. “La Argentina es un líder en nuestro hemisferio en cuestiones vitales de seguridad nacional y antiterrorismo”, afirmó el funcionario estadounidense.

Además, señaló que la política exterior norteamericana busca profundizar alianzas con países dispuestos a enfrentar amenazas comunes. En ese marco, el funcionario consideró que el gobierno argentino se convirtió en un “socio fundamental” en ese esquema de cooperación.

LoGerfo también mencionó como desafíos compartidos a las organizaciones criminales transnacionales , el narcotráfico y las pandillas violentas, al advertir que esas estructuras “debilitan gobiernos, siembran terror y cobran vidas inocentes”.

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Otro de los dirigentes que se expresó a favor del mandatario argentino fue Michael Jensen, director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El funcionario afirmó que es “sumamente optimista” sobre el futuro de la Argentina y destacó especialmente el rumbo económico adoptado por la administración libertaria.

“Las reformas están funcionando y las inversiones están llegando”, aseguró Jensen durante su exposición. También planteó que existe interés en avanzar tanto en cooperación en materia de seguridad como en relaciones comerciales de largo plazo entre ambos países.

En uno de los tramos más resonantes de su discurso, Jensen comparó directamente a Javier Milei con Donald Trump y aseguró que ambos comparten una visión política similar. “Al igual que Trump, Milei es un hombre centrado en el futuro, dispuesto a tomar decisiones difíciles ahora para encauzar al país por la senda correcta”, expresó.

El funcionario norteamericano también definió a la “nueva Argentina” como un país “abierto a los negocios y listo para recibir inversiones”, en línea con el acercamiento político y económico que mantienen ambas administraciones.