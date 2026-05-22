22 de mayo de 2026 - 11:30

Trump desclasificó nuevos archivos sobre OVNIS y fenómenos anómalos

La nueva tanda de contenidos posee 46 videos militares que captan fenómenos aéreos no identificados.

Es probable que las imágenes provengan de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense que operaba dentro del área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos en 2021. Un usuario subió este video a una red clasificada en junio de 2024.

Es probable que las imágenes provengan de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense que operaba dentro del área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos en 2021. Un usuario subió este video a una red clasificada en junio de 2024.

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Departamento de Guerra de Estados Unidos
Es probable que las imágenes provengan de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense que operaba dentro del área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos en 2022. Un usuario subió este video a una red clasificada en junio de 2024.

Es probable que las imágenes provengan de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense que operaba dentro del área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos en 2022. Un usuario subió este video a una red clasificada en junio de 2024.

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Departamento de Guerra de Estados Unidos
Imágenes obtenidas mediante un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense que operaba dentro del área de responsabilidad del Comando Norte de los Estados Unidos en 2023. Un usuario subió este video a una red clasificada en febrero de 2023.

Imágenes obtenidas mediante un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense que operaba dentro del área de responsabilidad del Comando Norte de los Estados Unidos en 2023. Un usuario subió este video a una red clasificada en febrero de 2023.

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Departamento de Guerra de Estados Unidos
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La administración de Donald Trump presentó este jueves una segunda entrega de documentos desclasificados relacionados con fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés). Esta medida forma parte de una iniciativa que busca revelar archivos históricos sobre avistamientos y encuentros registrados por las fuerzas armadas estadounidenses.

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La documentación fue publicada a través del programa “Presidential UAP Records System for Unidentified Encounters” (PURSUE), una plataforma lanzada el pasado 8 de mayo bajo el dominio oficial WAR.GOV/UFO.

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Es probable que las imágenes provengan de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense. Un usuario subió este video a una red clasificada en junio de 2024.

Es probable que las imágenes provengan de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense. Un usuario subió este video a una red clasificada en junio de 2024.

Los detalles de la nueva entrega

El vocero del Pentágono, Sean Parnell, confirmó que esta es la segunda tanda de archivos desclasificados y adelantó que se realizarán más publicaciones de forma gradual. Entre el material difundido se encuentran:

  • Contenido multimedia: Se publicaron fotos, documentos internos y un total de 46 videos militares que captan fenómenos aéreos no identificados.

  • Registros de la misión Apollo 12: Audios donde astronautas reportan objetos misteriosos mientras estaban en el espacio.

  • Casos internacionales y locales: Los informes detallan desde "bolas de fuego" detectadas en México hasta esferas naranjas brillantes rodeando helicópteros militares.

  • Inteligencia: Documentos sobre fenómenos observados cerca de instalaciones de prueba de armamento de la antigua Unión Soviética.

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Según el Departamento de Guerra, el sitio web oficial registrómás de mil millones de visitas en todo el mundo desde su apertura. Para el gobierno de Trump, esta cifra es una prueba del interés masivo y del éxito en su "esfuerzo por la transparencia" informativa.

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El secretario de Guerra, Pete Hegseth, remarcó: "El Departamento de Guerra está completamente alineado con el presidente Trump para brindar una transparencia sin precedentes sobre el conocimiento del gobierno respecto a los fenómenos anómalos no identificados".

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Luego, agregó: "Estos archivos, ocultos detrás de clasificaciones, alimentaron durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense pueda verlos por sí mismo".

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