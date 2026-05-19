Trump lanza ultimátum a Irán: "Dos o tres días" para alcanzar un acuerdo nuclear.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , endureció este martes su postura frente a Teherán al establecer un plazo de pocos días para cerrar un acuerdo nuclear que finalice el conflicto actual. El mandatario advirtió que el tiempo para las negociaciones diplomáticas es " limitado ".

Durante una visita a las obras del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, Trump precisó el cronograma del ultimátum: " Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo . Algo quizás a principios de la próxima semana. Un periodo de tiempo limitado".

Trump reveló que Estados Unidos estuvo a punto de iniciar una ofensiva militar contra la República Islámica este mismo martes. Sin embargo, la operación fue pospuesta tras la intervención de socios estratégicos en el Golfo Pérsico, como Arabia Saudí y Catar , quienes solicitaron margen para agotar las vías diplomáticas.

El presidente detalló que el lunes estuvo " a una hora " de ordenar el ataque, lo que habría quebrado el alto el fuego que rige desde abril.

"No podemos permitirles (a Irán) obtener un arma nuclear. Si tuvieran un arma nuclear, destruirían Israel rápidamente e irían detrás de Arabia Saudí, Kuwait, EAU (Emiratos Árabes Unidos), Catar y todo Oriente Medio. Sería un holocausto nuclear", declaró.

estrecho de ormuz EFE

El diálogo entre Washington y Teherán para detener la guerr, iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, se encuentra en un punto muerto desde hace semanas. A la par del conflicto bélico, el bloqueo del estrecho de Ormuz genera una creciente preocupación por sus potenciales efectos en la economía global.

Aunque Irán rechazó en reiteradas veces las condiciones de la administración Trump para detener el enriquecimiento de uranio, el lunes presentó una contrapropuesta mediante mediadores paquistaníes cuyo contenido aún se desconoce. No obstante, Trump ya dio instrucciones a las Fuerzas Armadas para ejecutar un "ataque a gran escala" en cualquier momento si las conversaciones fracasan definitivamente.