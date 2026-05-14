Intercambio de elogios entre Donald Trump y Xi Jinping en China: "Un futuro fantástico juntos"

Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, concluyeron este jueves en el Gran Palacio del Pueblo la primera de sus reuniones en Pekín, que duró en torno a dos horas y cuarto y tuvo formato ampliado, con las delegaciones de ambos países presentes.

Después de este primer contacto, en el que además de los saludos protocolarios tradicionales estuvo sobre la mesa la cuestión de Taiwán.

En este primer encuentro, Xi pidió a Estados Unidos "ser socios y no rivales" porque los intereses de sus países "superan sus diferencias", mientras que el mandatario estadounidense confió que ambos gigantes tendrán un "futuro fantástico juntos" , alabó a su anfitrión como "un gran líder" y vaticinó que esta será la mayor cumbre de la historia.

Además, el presidente estadounidense invitó a su homólogo chino y a su esposa a visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre, durante el banquete de Estado celebrado en Pekín con motivo de su visita oficial a China.

La cuestión de Taiwán en la reunión de Trump y Xi

El gobernante chino sacó a colación Taiwán, para China la principal "línea roja" en su relación con EE.UU. y sobre la que advirtió a Trump del riesgo de "una mala gestión", la cual dijo que podría llevar al "choque e incluso el conflicto", a la vez que defendió que "no hay ganadores en una guerra comercial", una frase que Pekín ha reiterado desde que comenzó este nuevo enfrentamiento.

Por su parte, el Gobierno taiwanés aseguró que las amenazas militares de China constituyen la "única fuente de inestabilidad" en el estrecho de Taiwán y el Indopacífico, en respuesta a los comentarios sobre la cuestión taiwanesa de Xi Jinping.

Banderas de EE.UU. y Taiwán Banderas de EE.UU. y Taiwán

La portavoz del Ejecutivo taiwanés, Michelle Lee, afirmó en una rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete que las amenazas militares de Pekín son el principal factor de inseguridad regional y defendió que el fortalecimiento de las capacidades de defensa y de disuasión conjunta constituyen elementos clave para preservar la estabilidad, según la agencia de noticias CNA.

Gran parte de su gabinete gubernamental acompañó al presidente estadounidense, incluidos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en tanto en la delegación china figuraban, entre otros, Cai Qi, miembro del todopoderoso Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante); el ministro de Exteriores, Wang Yi; y el titular de Comercio, Wang Wentao.

Inusual presencia en China de directivos de empresas de EE.UU.

Una de las sorpresas de la mañana fue la presencia en la sala de la reunión bilateral de los directivos de empresas estadounidenses que se han sumado a la comitiva de Trump, entre ellos los consejeros delegados de Nvidia, Jensen Huang; Apple, Tim Cook; y Tesla, Elon Musk, algo inusual en este tipo de cumbres.

Antes de reunirse, Xi recibió a Trump con honores en el Palacio del Pueblo, corazón político de China situado a un costado de la plaza de Tiananmén, y tras estrecharse las manos en un saludo prolongado pero contenido, pasaron juntos revista a las tropas.

Con la grandilocuencia que acostumbra, Trump dijo que esta será probablemente la mayor cumbre de la historia y destacó la importancia de venir acompañado de los principales líderes empresariales de su país.

Este martes, Trump dijo desde el Air Force One que pedirá a Xi "abrir" China a las empresas estadounidenses.

Xi Jinping y Donald Trump caminando durante la ceremonia de bienvenida en Pekín Los presidentes de China, Xi Jinping, y de EE.UU., Donald Trump, caminando durante la ceremonia de bienvenida en Pekín (China). EFE/EPA/ Maxim Shemetov

Qué hablaron de Medio Oriente, Ucrania y Corea del Norte

Xi y Trump abordaron también asuntos internacionales y regionales como Medio Oriente, la guerra en Ucrania y la península coreana.

La situación en Oriente Medio había cobrado especial relevancia en los días previos a la cumbre, después de que Washington presionara públicamente a Pekín para desempeñar un papel más activo en una posible desescalada con Irán, uno de los principales socios energéticos de China.

La guerra y la situación en torno al estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global, en especial para Asia, han añadido presión internacional sobre la urgencia de resolver el conflicto.

Banderas de Estados Unidos y China Banderas de Estados Unidos y China EFE

Trump y Xi Jinping coincidieron en que Irán "nunca deberá tener armas nucleares" y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin cobrar por derechos de paso, según un comunicado tras la primera reunión de la cumbre de Pekín difundido por la Casa Blanca.

Ucrania también ha sido un punto de fricción entre China y Estados Unidos desde el inicio de la guerra, mientras Washington acusa a Pekín de respaldar indirectamente a Rusia mediante apoyo económico y tecnológico, algo que el Gobierno chino rechaza.

La situación en la península coreana sigue siendo además un asunto habitual en los contactos entre Pekín y Washington, dado el papel de China como principal aliado político y socioeconómico de Corea del Norte.

Los dos líderes acordaron además, según Xinhua, apoyarse mutuamente en la organización de la reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, y de la cumbre del G20, que se celebrará el 14 y 15 de diciembre en Miami (EE.UU.).