Trump publicó un mapa de Venezuela con la bandera de EE.UU. y generó una fuerte polémica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a quedar en el centro de la polémica internacional tras publicar una imagen de Venezuela cubierta con la bandera estadounidense. El posteo estuvo acompañado por la frase “51st State” (“Estado número 51”).

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La publicación fue realizada en su red social Truth Social y luego replicada por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, lo que amplificó el impacto político y diplomático del mensaje.

La imagen difundida por el mandatario mostraba el mapa de Venezuela completamente pintado con los colores de la bandera de Estados Unidos. El posteo refuerza la idea que Trump ya había insinuado meses atrás en distintas publicaciones y declaraciones públicas.

En recientes entrevistas, el líder republicano aseguró que está “considerando seriamente” la posibilidad de convertir a Venezuela en el eventual estado número 51 de la Unión.

Entre sus argumentos, Trump mencionó el valor estratégico y económico del país sudamericano, especialmente por sus enormes reservas petroleras, que estimó en unos 40 billones de dólares. También afirmó que existe un fuerte respaldo popular hacia su figura dentro de Venezuela.

El rechazo desde Caracas

La respuesta oficial desde el gobierno venezolano no tardó en llegar. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó de manera categórica cualquier posibilidad de anexión o incorporación a Estados Unidos.

“Si hay algo que tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia y a nuestros héroes”, declaró desde La Haya.

Delcy Rodríguez La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La dirigente remarcó además que la soberanía y la integridad territorial del país “no están en discusión”, incluso en medio del actual escenario de cooperación diplomática y energética entre ambas naciones.

Los obstáculos legales para una eventual anexión

Especialistas en derecho constitucional estadounidense señalaron que el presidente de Estados Unidos no tiene facultades para incorporar unilateralmente un nuevo estado al país.

Según el Artículo IV de la Constitución norteamericana, cualquier admisión de un nuevo estado requiere obligatoriamente la aprobación del Congreso. Además, la práctica histórica también contempla el consentimiento expreso del territorio involucrado.

Por ese motivo, analistas consideran que la propuesta de Donald Trump resulta inviable en términos políticos y legales bajo las actuales condiciones.

Trump ya había mencionado la idea meses atrás

No es la primera vez que el mandatario desliza públicamente la posibilidad de incorporar a Venezuela como parte de Estados Unidos. En marzo pasado, luego de un partido del Clásico Mundial de Béisbol, Trump ya había publicado mensajes en Truth Social haciendo referencia al concepto de “STATEHOOD #51”, en alusión a una eventual estadidad para Venezuela.

La nueva publicación volvió a instalar el tema en el centro del debate internacional y generó repercusiones políticas, diplomáticas y mediáticas en distintos países.