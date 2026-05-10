10 de mayo de 2026 - 14:52

Irán respondió la propuesta de paz de Estados Unidos y advirtió: "Diálogo no es rendición"

El régimen iraní envió su respuesta oficial a Donald Trump, en donde ratifica que no dará el brazo a torcer. El clima en Teherán sigue siendo de alta tensión.

Masud Pezeshkian, presidente de Irán

Masud Pezeshkian, presidente de Irán

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La República Islámica de Irán envió este domingo su respuesta oficial a la propuesta presentada por Estados Unidos para avanzar hacia un acuerdo de paz en Medio Oriente. El documento fue entregado a través de un mediador paquistaní, según informó la agencia estatal IRNA.

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De acuerdo con versiones difundidas en medios iraníes, la contrapropuesta pone el foco inicial en frenar los enfrentamientos en la región y garantizar la seguridad marítima. El contenido completo del texto permanece bajo reserva y todavía no fue difundido oficialmente por las autoridades.

A pesar del movimiento diplomático, el clima en Teherán sigue siendo de alta tensión y confrontación retórica.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, utilizó sus redes sociales para marcar la cancha frente a una posible mesa de diálogo: “Nunca inclinaremos la cabeza ante el enemigo y, si surge la posibilidad de negociación, eso no significa rendición ni retroceso”, afirmó en X.

El mandatario subrayó que el objetivo de cualquier acercamiento es proteger los intereses nacionales.

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En sintonía con esta postura, otros altos funcionarios emitieron declaraciones más punzantes. Ebrahim Rezaie, integrante de la comisión de seguridad del Parlamento, aseguró que “el tiempo juega en contra de los estadounidenses” y que les conviene no hundirse más en el “pantano” en el que han caído.

Por su parte, el vicepresidente del Parlamento, Ali Niksad, advirtió que Washington debe aceptar las consecuencias de haber puesto a prueba la fuerza de un “Irán grande y poderoso”.

Con este panorama, la respuesta enviada vía Pakistán parece ser solo el inicio de un proceso complejo donde Teherán exige concesiones y un reconocimiento a su rol en el nuevo orden regional.

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