4 de mayo de 2026 - 08:42

Tensión en el estrecho de Ormuz: Irán asegura haber atacado a un buque de EE.UU., pero Washington lo niega

Escalada de versiones cruzadas entre Irán y Estados Unidos por un presunto ataque en el estrecho de Ormuz: Teherán afirma haber impactado un buque militar, mientras Washington lo desmiente y crece la tensión en una ruta clave para el comercio mundial.

Tensión en el estrecho de Ormuz: Irán asegura haber atacado a un buque de EE.UU., pero Washington lo niega

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un nuevo foco de tensión internacional se encendió en el estratégico estrecho de Ormuz, donde versiones cruzadas entre Irán y Estados Unidos exponen un episodio de alto voltaje geopolítico.

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Según informó la agencia oficialista Fars, la Armada iraní habría lanzado dos misiles contra una fragata estadounidense, obligándola a retroceder tras ser impactada. El reporte sostiene que la acción se produjo luego de una supuesta “violación de protocolos de navegación” por parte de fuerzas norteamericanas cerca de la zona de Jask, en el acceso al estrecho.

Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos desmintió categóricamente el hecho. “Ningún buque de la Armada estadounidense ha sido atacado”, señalaron en un comunicado, en el que además aseguraron que sus fuerzas continúan operando en la región en el marco de sus misiones navales.

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En paralelo, autoridades iraníes afirmaron haber bloqueado el ingreso de un destructor estadounidense al estrecho y emitieron una advertencia directa: cualquier fuerza extranjera que intente transitar sin coordinación será considerada una amenaza. “La seguridad del estrecho de Ormuz está bajo control de Irán”, remarcaron desde el mando militar.

La Guardia Revolucionaria iraní publicó un mapa de la zonas de Ormuz bajo su control

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