Donald Trump le aseguró al Congreso que "las hostilidades con Irán han cesado"

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó a los líderes del Congreso que "las hostilidades con Irán han terminado ", tras vencer el plazo de 60 días establecido por una ley destinada a limitar el uso no autorizado de la fuerza militar.

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“No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026”, escribió Trump en cartas similares dirigidas al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson , y al senador republicano Chuck Grassley , presidente pro tempore del Senado.

“Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado”, agregó el mandatario, según informó la Agencia Noticias Argentinas .

Trump sostuvo que, "a pesar del éxito de las operaciones de Estados Unidos contra el régimen iraní y de los continuos esfuerzos por lograr una paz duradera, la amenaza que Irán representa para Estados Unidos y nuestras Fuerzas Armadas sigue siendo significativa" por lo tanto , prometió mantener informados a los líderes del Congreso sobre nuevos acontecimientos.

La notificación del Presidente llega en un momento en que los jefes del Congreso se enfrentan a crecientes preguntas sobre si programarán votaciones para una autorización formal de guerra.

Estados Unidos podría o no declarar oficialmente la guerra a Irán

La Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973 obliga al presidente a solicitar autorización al Congreso para declarar la guerra una vez que un conflicto militar en curso alcance los 60 días. La ley permite además una prórroga de 30 días si fuera necesario retirar las tropas con seguridad, pero Trump no mencionó esa opción en su carta.

“He dirigido y seguiré dirigiendo las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de acuerdo con mis responsabilidades y en virtud de mi autoridad constitucional para conducir las relaciones exteriores de los Estados Unidos como Comandante en Jefe y Jefe del Ejecutivo”, escribió el mandatario.

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La administración sostuvo que el alto el fuego negociado a principios de abril puso fin de manera efectiva a las hostilidades activas y por lo tanto detuvo la cuenta regresiva legal.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó este jueves que el alto el fuego suspendió el plazo de 60 días para obtener la autorización del Congreso. “Estamos en un alto el fuego en este momento, lo que, según entendemos, significa que el plazo de 60 días se detiene o se suspende”, dijo Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado.

Debate en Washington

Ese argumento, incluido explícitamente en la notificación presidencial, no convenció a algunos legisladores.

“No creo que la ley lo permita”, dijo el senador demócrata Tim Kaine de Virginia, y añadió que el plazo de 60 días que vencía este viernes planteará una cuestión legal realmente importante para la administración. “Tenemos serias preocupaciones constitucionales y no queremos añadirles preocupaciones legales adicionales”, afirmó.

Aunque rija el alto el fuego, la administración mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes (una medida considerada un acto de guerra) y advirtió que puede reanudar los ataques de forma inminente. Días después del anuncio del alto el fuego, Hegseth dijo que las fuerzas armadas podrían volver a la acción “con solo pulsar un botón”.