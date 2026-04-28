"Estado de colapso": Trump dijo que Irán pide abrir el estrecho de Ormuz "lo antes posible"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este martes que Irán atraviesa un “estado de colapso” interno y que sus autoridades habrían solicitado la apertura del estrecho de Ormuz , en medio de la crisis que atraviesa la región.

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Según expresó el mandatario en redes sociales, Teherán habría transmitido ese pedido mientras intenta resolver una situación de liderazgo interna. L as declaraciones se dan en un contexto de alta tensión, tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra territorio iraní, que profundizó el conflicto en la región.

. - : .. Iran has just informed us that they are in a “State of Collapse.” They want us to “Open the Hormuz Strait,” as soon as possible, as…

"Irán nos acaba de informar de que se encuentra en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán!)", declaró el jefe de la Casa Blanca en Truth Social.

Desde el gobierno iraní, sin embargo, rechazaron esa visión . El portavoz del Ministerio de Defensa, Reza Talaei-Nik, sostuvo que Washington debe abandonar lo que calificó como “demandas ilegales e irracionales” y acusó tanto a Estados Unidos como a Israel de ser “símbolos del terrorismo de Estado”.

estrecho de Ormuz Trump asegura que Irán pide abrir el estrecho de Ormuz "lo antes posible" ante su "estado de colapso" Gentileza

Negociaciones estancadas y un punto clave en disputa

Pese al enfrentamiento, ambas partes mantienen un canal de diálogo indirecto, mediado por Pakistán. La capital, Islamabad, fue sede de un primer encuentro tras el alto el fuego acordado el 8 de abril, que luego fue prorrogado sin fecha límite.

Sin embargo, las diferencias impidieron avanzar hacia una segunda ronda de acciones. En ese marco, la posible apertura del estrecho de Ormuz aparece como un punto sensible dentro de las discusiones, tanto por su valor geopolítico como económico.

El estrecho es una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo, y cualquier alteración en su funcionamiento impacta directamente en los mercados energéticos globales.

La última propuesta pedía a EE.UU. poner fin a su bloqueo naval, pero habría dejado de lado las cuestiones sobre el programa nuclear iraní. Fue rechazada.