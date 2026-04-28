28 de abril de 2026 - 13:37

"Estado de colapso": Trump dijo que Irán pide abrir el estrecho de Ormuz "lo antes posible"

El presidente de Estados Unidos dijo que Teherán intenta resolver una situación de liderazgo interna. Aún no se define un nuevo acuerdo y las negociaciones de paz están en un "punto muerto".

El presidente estadounidense Donald Trump

El presidente estadounidense Donald Trump

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Irán atraviesa un “estado de colapso” interno y que sus autoridades habrían solicitado la apertura del estrecho de Ormuz, en medio de la crisis que atraviesa la región.

Leé además

Quiero vivir en el Palacio de Buckingham: el particular anuncio de Trump tras descubrir su parentesco con Carlos III.

"Quiero vivir en el Palacio de Buckingham": el particular anuncio de Trump tras descubrir su parentesco con Carlos III
Lula Da Silva y Pedro Sánchez, presidente de Brasil y presidente del Gobierno de España, respectivamente, durante el encuentro que tuvieron esta semana.

Tensiones globales con impacto regional

Según expresó el mandatario en redes sociales, Teherán habría transmitido ese pedido mientras intenta resolver una situación de liderazgo interna. Las declaraciones se dan en un contexto de alta tensión, tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra territorio iraní, que profundizó el conflicto en la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrumpDailyPosts/status/2049127506591297752?s=20&partner=&hide_thread=false

"Irán nos acaba de informar de que se encuentra en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán!)", declaró el jefe de la Casa Blanca en Truth Social.

Desde el gobierno iraní, sin embargo, rechazaron esa visión. El portavoz del Ministerio de Defensa, Reza Talaei-Nik, sostuvo que Washington debe abandonar lo que calificó como “demandas ilegales e irracionales” y acusó tanto a Estados Unidos como a Israel de ser “símbolos del terrorismo de Estado”.

estrecho de Ormuz
Trump asegura que Ir&aacute;n pide abrir el estrecho de Ormuz "lo antes posible" ante su "estado de colapso"

Trump asegura que Irán pide abrir el estrecho de Ormuz "lo antes posible" ante su "estado de colapso"

Negociaciones estancadas y un punto clave en disputa

Pese al enfrentamiento, ambas partes mantienen un canal de diálogo indirecto, mediado por Pakistán. La capital, Islamabad, fue sede de un primer encuentro tras el alto el fuego acordado el 8 de abril, que luego fue prorrogado sin fecha límite.

Sin embargo, las diferencias impidieron avanzar hacia una segunda ronda de acciones. En ese marco, la posible apertura del estrecho de Ormuz aparece como un punto sensible dentro de las discusiones, tanto por su valor geopolítico como económico.

El estrecho es una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo, y cualquier alteración en su funcionamiento impacta directamente en los mercados energéticos globales.

La última propuesta pedía a EE.UU. poner fin a su bloqueo naval, pero habría dejado de lado las cuestiones sobre el programa nuclear iraní. Fue rechazada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fotografía difundida en la cuenta oficial @realDonaldTrump de la red social Truth del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se muestra al supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto este sábado. 

Estados Unidos: imputaron a Cole Tomas Allen por intentar asesinar a Donald Trump

Javier Milei repudió el intento de asesinato a Donald Trump. 

El Gobierno condenó el tiroteo en Washington y Milei celebró que Trump saliera ileso por "cuarta vez"

Fotografía difundida en la cuenta oficial @realDonaldTrump de la red social Truth del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se muestra al supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto este sábado. 

Detuvieron al tirador del ataque contra Donald Trump en Washington: qué se sabe del atacante

Captura de imagen de un video facilitado por la Casa Blanca. El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas.

Caos en Washington: evacuaron a Donald Trump tras un tiroteo en la cena de corresponsales