Israel volvió a bombardear el sur del Líbano pese al anuncio de Trump sobre el fin de la guerra con Irán

Aviones de combate israelíes realizaron este viernes nuevos bombardeos en el sur del Líbano , en medio de las gestiones diplomáticas impulsadas por Estados Unidos para alcanzar una desescalada regional y pese al reciente anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible acuerdo de paz con Irán .

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Según informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), cazas israelíes atacaron alrededor de las 6.30 de la mañana una zona rural de la localidad de Dibbin , ubicada a unos 9,5 kilómetros de la frontera con Israel. Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales ni heridos como consecuencia del bombardeo.

El medio estatal también indicó que durante la noche las fuerzas israelíes llevaron a cabo otro ataque aéreo sobre la ciudad de Khiam , situada a unos seis kilómetros de la divisoria entre ambos países.

Los nuevos ataques se produjeron mientras continúan las tensiones en la región y a pesar de las declaraciones de Trump, quien aseguró el jueves haber alcanzado un “gran acuerdo” con Irán para poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

El mandatario estadounidense sostuvo que el entendimiento aún debe formalizarse y señaló que podría firmarse este fin de semana en Europa, pero aclaró que posiblemente no participe personalmente en el encuentro.

Donald Trump El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Sin embargo, medios estatales iraníes sostuvieron que todavía no existe un acuerdo definitivo para poner fin a las hostilidades, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones.

Mientras tanto, los enfrentamientos y operaciones militares continúan en territorio libanés. Según datos difundidos por autoridades locales, los ataques israelíes han causado más de 3.700 muertes desde el inicio de la actual escalada bélica.

Uno de los principales puntos de conflicto sigue siendo el papel de Hizbulá, aliado estratégico de Irán en la región.

Mientras que Washington busca impulsar mecanismos de desescalada entre Israel y el Líbano, el gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu mantiene una postura firme respecto de la organización chií y rechaza vincular cualquier eventual acuerdo con Teherán a la situación en territorio libanés.

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A comienzos de este mes, representantes de Israel y el Líbano mantuvieron conversaciones en Washington que derivaron en una propuesta de alto el fuego condicionada al cese de las actividades armadas y de la presencia de Hizbulá en determinadas zonas.

No obstante, la organización rechazó la iniciativa y volvió a instar a las autoridades libanesas a abandonar las negociaciones con Israel. Desde entonces, los bombardeos israelíes sobre distintas regiones del país mediterráneo continuaron de manera casi diaria.