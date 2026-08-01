1 de agosto de 2026 - 13:53

Atentado con coche bomba en Colombia: al menos 11 heridos tras un ataque contra la Policía en Cúcuta

La explosión ocurrió cerca del comando de la Policía en la ciudad fronteriza con Venezuela. Entre los heridos hay ocho agentes y tres civiles. El hecho se produjo a una semana de la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Policías inspeccionan el peaje de Villa del Rosario destruido con explosivos este jueves, en Cúcuta (Colombia).&nbsp;

Policías inspeccionan el peaje de Villa del Rosario destruido con explosivos este jueves, en Cúcuta (Colombia). 

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

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Al menos 11 personas resultaron heridas, entre ellas ocho policías y tres civiles, luego de un atentado con un coche bomba ocurrido durante la madrugada de este sábado en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.

El ataque tuvo como objetivo el comando de la Policía del departamento de Norte de Santander, ubicado en el barrio Tasajero, una zona cercana a viviendas y comercios que también sufrieron daños materiales por la explosión.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, confirmó que entre los heridos hay ocho efectivos policiales y tres particulares.

El ataque ocurrió en una zona comercial

Según las autoridades, el vehículo cargado con explosivos fue estacionado en las inmediaciones del comando policial, muy cerca del mercado mayorista Cenabastos, donde durante la madrugada circulan habitualmente camiones con productos agrícolas. Esa situación hizo que el vehículo no despertara sospechas antes de la detonación.

Policías inspeccionan el peaje de Villa del Rosario destruido por explosivos en Cúcuta (Colombia).

Policías inspeccionan el peaje de Villa del Rosario destruido por explosivos en Cúcuta (Colombia).

Tras la explosión inicial, se registraron otras detonaciones en el mismo sector mediante artefactos explosivos. Entre los civiles heridos se encuentra una mujer que vendía café en un puesto callejero.

El atentado ocurrió durante un fin de semana en el que la ciudad celebra las tradicionales Ferias de Cúcuta, por lo que dirigentes políticos expresaron su rechazo.

La congresista Diana Riveros lamentó el ataque y sostuvo en la red social X: "Hoy Cúcuta debía ser noticia por la alegría de sus ferias, no por explosiones, disparos y terror". Además, manifestó su solidaridad con los policías heridos y con las familias afectadas por el atentado.

El presidente electo prometió una respuesta firme

El ataque se produjo a una semana de la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto y prometió endurecer la lucha contra los grupos armados.

"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional", escribió el mandatario electo en X.

Además, aseguró que "el terrorismo no intimidará a Colombia" y afirmó que los responsables deberán ser identificados, capturados y puestos a disposición de la Justicia.

En la misma línea se expresó el ministro de Defensa designado, el general retirado Jorge Eduardo Mora, quien sostuvo que los responsables "no lograrán sembrar miedo ni doblegar la institucionalidad" y reafirmó su compromiso de fortalecer a la Fuerza Pública.

El atentado ocurrió apenas tres días después de que dos policías resultaran heridos en una emboscada contra la caravana en la que se desplazaba el coronel Jorge Andrés Bernal, cerca de la localidad de El Zulia.

La región de Norte de Santander, especialmente la zona del Catatumbo, es escenario de la actividad de diversos grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional y el frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC, responsables de gran parte de los hechos de violencia registrados en esa zona del país.

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