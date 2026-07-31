31 de julio de 2026 - 12:55

Casas hechas con plástico reciclado: se construyen en solo 5 días y su precio es inferior a 7.000 dólares

El sistema utiliza bloques compuestos en un 95% por residuos plásticos. El rango de 4.000 a 7.000 dólares es una referencia para una vivienda típica.

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Por Andrés Aguilera

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Qué incluye el precio de 7.000 dólares

National Geographic informó que una vivienda típica con dos dormitorios, baño, living, comedor y cocina puede costar entre 4.000 y 7.000 dólares y montarse en unos cinco días. Cada unidad reutiliza aproximadamente seis toneladas de plástico.

Sin embargo, la cifra no puede trasladarse automáticamente a cualquier país. El valor final puede cambiar por:

  • Transporte de los bloques.
  • Preparación del terreno.
  • Tipo de fundación.
  • Instalaciones eléctricas y sanitarias.
  • Mano de obra local.
  • Techo y aberturas.
  • Permisos y estudios técnicos.
  • Terminaciones elegidas por cada proyecto.

La propia descripción del sistema indica que los constructores deben aportar, como mínimo, el techo y las ventanas.

Cómo se fabrican los ladrillos

La empresa recibe plásticos como bolsas, envases de comida y botellas de champú. Los residuos son clasificados y transformados en una mezcla que después se moldea para producir bloques y columnas modulares.

Las piezas contienen aproximadamente un 95% de plástico. Al encastrarse, reducen parte del trabajo húmedo y permiten que equipos capacitados levanten rápidamente las paredes y la estructura.

No es una técnica que pueda reproducirse derritiendo envases en casa. Los bloques deben fabricarse bajo controles de composición, resistencia, dimensiones y comportamiento frente al fuego.

Por qué la obra puede terminarse en cinco días

El ahorro de tiempo aparece principalmente durante el montaje. Los bloques llegan preparados, pesan cerca de tres kilos y no requieren colocar cada unidad con una gruesa capa de mortero.

Los cinco días corresponden a una vivienda de tamaño y diseño determinados. No incluyen necesariamente el tiempo de fabricar los bloques, obtener autorizaciones, realizar cimientos o conectar servicios.

La rapidez depende además de que el terreno esté preparado y de que todos los componentes se encuentren disponibles al comenzar la obra.

Casas, escuelas y proyectos comunitarios

Conceptos Plásticos comenzó con viviendas y escuelas en Colombia. Después trabajó con UNICEF en Costa de Marfil, donde el plástico acumulado obstruía desagües y numerosas comunidades necesitaban nuevas aulas.

Para 2025, más de 4.000 toneladas de residuos habían sido transformadas en más de 550 salones escolares dentro de ese programa. La empresa informa actualmente más de 40.000 metros cuadrados de viviendas, escuelas e infraestructura construidos en América Latina y África.

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